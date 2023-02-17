Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнамские команды прилагают большие усилия в поисково-спасательных операциях в Турции

Вьетнамские команды прилагают большие усилия в поисково-спасательных операциях в Турции
По состоянию на 19:00 16 февраля в Турции зарегистрировано 36.187 погибших и 108.061 раненых в результате сильного землетрясения и его подземных толчков. Фото: ВИА

По состоянию на 13:00 16 февраля (по местному времени) поисково-спасательная группа Вьетнамской народной армии (ВНА) обнаружила в Турции пять мест жертв землетрясения, в двух из которых были признаки выживания, и сообщила об этом местным силам.

Турецкий народ выразил благодарность группе, возглавляемой генерал-майором Фам Ван Ти, заместителем начальника Управления Национального комитета по реагированию на инциденты и стихийным бедствиям, поисково-спасательным операциям и заместителем директора Департамента поисково-спасательных операций ВНА за их поисково-спасательные работы.

После трех дней работы поисково-спасательная команда Министерства национальной обороны обнаружила 11 мест, где были захоронены жертвы, два из них имели признаки выживания.

76 военнослужащих ВНА вместе с 35 тоннами груза отправились в Турцию ночью 12 февраля, чтобы помочь стране в восстановительных работах после разрушительного землетрясения.

Между тем, за последние пять дней, помимо выполнения своих задач в местах землетрясений, группа Министерства общественной безопасности передала местным властям медицинское оборудование и медикаменты от министерства, сообщил заместитель начальника Департамента полиции по пожарной безопасности, борьбе и спасению полковник Нгуен Минь Кхыонг.

В ближайшие дни они продолжат координировать свои действия с поисково-спасательными силами зарубежных стран, таких как США, Узбекистан и Китай, и планируют посетить пострадавших в Адыямане, где проживает вьетнамцы.

Команда министерства в составе 24 человек приступила к поисково-спасательным работам в юго-восточном турецком городе Адыяман, который является одним из наиболее пострадавших от землетрясения населенных пунктов, после прибытия в международный аэропорт Стамбула 10 февраля.

По состоянию на 19:00 16 февраля в Турции зарегистрировано 36.187 погибших и 108.061 раненых в результате сильного землетрясения и его подземных толчков.


ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top