Вьетнамские команды прилагают большие усилия в поисково-спасательных операциях в Турции

По состоянию на 19:00 16 февраля в Турции зарегистрировано 36.187 погибших и 108.061 раненых в результате сильного землетрясения и его подземных толчков. Фото: ВИА

По состоянию на 13:00 16 февраля (по местному времени) поисково-спасательная группа Вьетнамской народной армии (ВНА) обнаружила в Турции пять мест жертв землетрясения, в двух из которых были признаки выживания, и сообщила об этом местным силам.



Турецкий народ выразил благодарность группе, возглавляемой генерал-майором Фам Ван Ти, заместителем начальника Управления Национального комитета по реагированию на инциденты и стихийным бедствиям, поисково-спасательным операциям и заместителем директора Департамента поисково-спасательных операций ВНА за их поисково-спасательные работы.



После трех дней работы поисково-спасательная команда Министерства национальной обороны обнаружила 11 мест, где были захоронены жертвы, два из них имели признаки выживания.



76 военнослужащих ВНА вместе с 35 тоннами груза отправились в Турцию ночью 12 февраля, чтобы помочь стране в восстановительных работах после разрушительного землетрясения.



Между тем, за последние пять дней, помимо выполнения своих задач в местах землетрясений, группа Министерства общественной безопасности передала местным властям медицинское оборудование и медикаменты от министерства, сообщил заместитель начальника Департамента полиции по пожарной безопасности, борьбе и спасению полковник Нгуен Минь Кхыонг.



В ближайшие дни они продолжат координировать свои действия с поисково-спасательными силами зарубежных стран, таких как США, Узбекистан и Китай, и планируют посетить пострадавших в Адыямане, где проживает вьетнамцы.



Команда министерства в составе 24 человек приступила к поисково-спасательным работам в юго-восточном турецком городе Адыяман, который является одним из наиболее пострадавших от землетрясения населенных пунктов, после прибытия в международный аэропорт Стамбула 10 февраля.



По состоянию на 19:00 16 февраля в Турции зарегистрировано 36.187 погибших и 108.061 раненых в результате сильного землетрясения и его подземных толчков.



