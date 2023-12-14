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Вьетнамские, китайские лидеры встретились с представителями интеллигенции и молодого поколения

13 декабря в Ханое состоялась встреча дружбы с почти 400 представителями интеллигенции и молодого поколения Вьетнама и Китая по случаю государственного визита во Вьетнам Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая, Председателя КНР Си Цзиньпина
  Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг с супругой и Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой и другие делегаты на встрече. Фото: ВИA  
13 декабря в Ханое состоялась встреча дружбы с почти 400 представителями интеллигенции и молодого поколения Вьетнама и Китая по случаю государственного визита во Вьетнам Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая, Председателя КНР Си Цзиньпина, его супруги и высокопоставленной делегации Китая.

В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, его супруга и члены высокопоставленной делегации Китая, а также Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг, его супруга и руководители партии, государства Вьетнама, Отечественного фронта Вьетнама, министерств, ведомств и населенных пунктов.

Выступая на мероприятии, Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг подтвердил, подчеркнул, что отношения дружбы между Вьетнамом и Китаем имеют много хороших традиций. Он подтвердил, что партия, государство и народ Вьетнама всегда помнят огромную поддержку, которую партия, государство и народ Китая оказали Вьетнаму.

Он проинформировал участников об итогах визита китайского лидера, подчеркнув, что обе стороны и две страны договорились продолжать углублять и укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство и строить вьетнамско-китайское сообщество, разделяющее будущее, которое имеет стратегическое значение для счастья народов двух стран и для дела мира и прогресса человечества.

Генеральный секретарь ЦК КПВ высоко оценил теплые чувства, чрезвычайно важный и активный вклад народов двух стран в развитие двусторонних отношений, при этом интеллигенция и молодое поколение двух стран играют ключевую роль в этих отношениях. Он выразил уверенность в том, что они продолжат вносить активный вклад в развитие вьетнамско-китайских отношений в стабильном, долгосрочном и эффективном направлении.

В свою очередь, Генеральный секретарь Партии, Председатель Си Цзиньпин подтвердил, что механизмы обмена и сотрудничества между народами двух стран, включая культурные обмены и обмены между приграничными населенными пунктами двух сторон, будут способствовать укреплению китайско-вьетнамских отношений.

Он выразил надежду, что молодые люди станут наследниками китайско-вьетнамской дружбы и внесут активный вклад в укрепление сотрудничества, способствующего развитию двух стран.

Китайский лидер подчеркнул, что интеллигенция и молодое поколение являются первопроходцами на пути дружбы между двумя странами и пионерами прогресса человечества, совместно вносящими вклад в долгосрочное и стабильное развитие открытого, инклюзивного, гармоничного, процветающего и развитого Азиатско-Тихоокеанского региона.

ИЖВ/ВИА

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