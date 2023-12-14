Вьетнамские, китайские лидеры встретились с представителями интеллигенции и молодого поколения

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг с супругой и Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, Председатель КНР Си Цзиньпин с супругой и другие делегаты на встрече. Фото: ВИA