Вьетнамские кикбоксеры хорошо стартовали на SEA Games 31

Нгуен Тхе Хыонг (в красном) победил Нехиебана Карлоса Альвареса из Филиппин со счетом 3:0 в весовой категории до 67 кг среди мужчин. (Фото: ВИА)

Вьетнамские кикбоксеры хорошо стартовали на 31-х Играх Юго-Восточной Азии (SEA Games 31) в спортзале Бакниня 8 мая.

Нгуен Тхи Ханг Нга начала защиту своего титула с победы со счетом 3:0 над Тео Вирин из Малайзии в четвертьфинале женской категории полного контакта до 48 кг.

На SEA Games 30 на Филиппинах в 2019 году Нга обыграла Дакеля Д. Реналин из хозяев и завоевала титул. Это также было единственное золото Вьетнама по кикбоксингу среди женщин на Играх.

Путь Нга к боевым искусствам был почти случайным — когда она училась в средней школе, она полюбила волейбол. Однако, поскольку в ее школе не было занятий по волейболу, ей пришлось выбрать боевое искусство. С тех пор она «сделала себе имя» на местных и международных соревнованиях по кикбоксингу.

Буй Хай Линь также обыграла Нао Срей Пову из Камбоджи со счетом 2:1 в лоу-кике среди женщин до 52 кг, а Нгуен Тхе Хыонг победил Нехиебана Карлоса Альвареса из Филиппин со счетом 3:0 в полном контакте среди мужчин до 67 кг.

Однако в четвертьфинале мужской категории полного контакта до 57 кг действующий чемпион SEA Games Нгуен Суан Фыонг неожиданно проиграл Арунно Шивапану из Таиланда.

До начала четвертьфинала Фыонг, как действующий чемпион SEA Games, пользовался большим вниманием, чем его противник.

В соревнованиях по кикбоксингу на Играх 31 принимают участие около 90 боксеров из 8 стран: Вьетнама, Таиланда, Филиппин, Индонезии, Малайзии, Лаоса, Камбоджи и Сингапура. Спортсмены соревнуются в формате нокаута, чтобы определить победителей.

Спортсмены-мужчины участвуют в 7 весовых категориях (51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 63,5 кг, 67 кг и 71 кг), в то время как существует 5 категорий (48 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг и 65 кг). Каждый спортсмен может зарегистрироваться только в одной категории.

Поединки по кикбоксингу проводятся по регламенту Азиатской федерации кикбоксинга.

SEA Games в этом году — второе подряд мероприятие, в программу которого включен кикбоксинг. На SEA Games 30 в 2019 году вьетнамская команда выиграла 4 золотые медали, обогнав принимающую страну Филиппины и возглавив командный рейтинг. Соревнования по кикбоксингу завершатся 13 мая.