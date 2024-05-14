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Вьетнамские картины произвели впечатление на Международной художественной ярмарке в Лондоне
Ярмарка продемонстрировала произведения различных видов искусства — от живописи и скульптуры до фотографии, графики, мультимедийного искусства и работ, созданных с использованием искусственного интеллекта, с ценами от 50 фунтов (примерно 62,6 доллара США) до 7500 фунтов, что отвечает различным потребностям коллекционеров и покупателей.
На мероприятии также прошли встречи, обсуждения обновлений тенденций в современном искусстве, предоставив тысячам художников отличную возможность для установления контактов и продвижения искусства своих стран.
На ярмарке галереи «Hanoi Art House», «Thang Long Art Gallery» и «ArtBlue Studio» представили работы 14 вьетнамских художников, включая картины, выполненные в техниках пирографии, лаковой и масляной живописи, акварели на шелке, что привлекло внимание многих местных и международных коллекционеров и посетителей.
Среди художников, чьи работы были представлены на ярмарке, были Тхань Чыонг, Фыонг Бинь, Буй Чонг Зы и другие. Художник Нго Ван Сак отметил, что ярмарка в Лондоне является замечательной площадкой для продвижения вьетнамского искусства благодаря большому количеству собравшихся здесь ценителей со всего мира. Он привез на ярмарку несколько своих работ в технике пирографии, в основном портреты, и был рад положительным отзывам о новизне вьетнамского искусства.
Управляющий директор «Affordable Art Fair» в Великобритании Дженнифер Коннер сообщила, что за 25 лет существования ярмарки её целью было сделать искусство доступным для широкой публики, включая семьи с детьми, предоставляя возможность насладиться и приобрести произведения искусства по доступным ценам.
Директор галереи Hanoi Art House Хоа Энджи подчеркнула, что для участия в ярмарке работы должны были пройти строгий отбор и утверждение жюри, что подтвердило высокое качество вьетнамских художественных работ и открыло возможности для их коммерциализации на британском и мировом рынках.
Коллекционер из Лондона Джефф Карр рассказал, что он впервые познакомился с вьетнамской живописью около 10 лет назад и был очарован картиной «Девушка» Фыонг Биня. С тех пор он стал поклонником вьетнамской живописи и собрал коллекцию из более чем 10 картин, уверен, что в ближайшие годы вьетнамское искусство добьется значительных успехов на Западе.