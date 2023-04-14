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Вьетнамские и французские эксперты обсуждают сохранение и продвижение ценностей императорской цитадели Тханглонг
Нгуен Тхань Куанг, директор Центра сохранения наследия Тханглонг в Ханое, сказал, что сохранение и использование ценностей археологического наследия является проблемой не только для Вьетнама, но и для многих других стран.
Однако, отметил он, благодаря усилиям властей Ханоя и центра охраны природы, а также сотрудничеству со стороны агентств, организаций и ученых были зафиксированы обнадеживающие результаты в сохранении наследия.
По словам чиновника, Центр сохранения наследия Тханглонг-Ханой тесно сотрудничает в области исследований, сохранения и популяризации наследия с регионом Иль-де-Франс и городом Тулуза во Франции. Французские эксперты оказывали специализированную помощь еще до того, как императорская цитадель Тханглонг была признана объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
В частности, центр сотрудничал с Тулузой в реализации проекта в рамках Механизма финансирования местных органов власти AFD (FICOL). В рамках проекта были внедрены современные технологии в области сохранения, исследования и популяризации ценностей наследия, особенно археологических памятников. Она также оказала техническую поддержку, помогла подготовить научные отчеты, внесла предложения по улучшению сохранения и управления объектом наследия Императорской цитадели Тханглонг, а также развитию туризма и провела обучение персонала объекта.
На симпозиуме эксперты из Вьетнама и Франции обсудили вопросы, связанные с объектом культурного наследия, и дали рекомендации о том, как сохранить и использовать его ценности.