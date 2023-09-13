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Вьетнамские и французские аудиторские органы укрепляют сотрудничество
Он пригласил почетного президента Счетной палаты Жиля Пьера Леви в ближайшее время посетить SAV, на что президент предложил обеим сторонам продолжить переговоры по укреплению сотрудничества.
Стороны договорились укреплять сотрудничество в области аудита во всех областях, представляющих взаимный интерес, и организовать перекрестные оценки между агентствами в рамках Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ).
Леви также представил французскую модель аудита и пригласил Государственный аудит Вьетнама присоединиться к Ассоциации высших органов финансового контроля франкоязычного сообщества.
Визит состоится во время празднования 50-летия дипломатических отношений и 10-летия стратегического партнерства Вьетнама и Франции./.