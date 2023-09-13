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Вьетнамские и французские аудиторские органы укрепляют сотрудничество

12 сентября в Париже генеральный аудитор Государственного аудиторского управления Вьетнама (SAV) Нго Ван Туан встретился с первым председателем Счетной палаты Высшего органа финансового контроля Франции Пьером Московичи, чтобы обсудить меры по укреплению сотрудничества в сфере аудита. Ранее, 11 сентября, Нго Ван Туан провел рабочую встречу с почетным председателем Счетной палаты Жилем Пьером Леви, в ходе которой он высоко оценил ее аудиторский опыт и роль в обеспечении более эффективной работы высших органов финансового контроля (ВОА) и подчеркнул надежды Вьетнама на укрепление сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, особенно в тех областях, где у французского агентства есть сильные стороны, такие как борьба с коррупцией, отмыванием денег, оценка государственной политики и аудит международных организаций.

Он пригласил почетного президента Счетной палаты Жиля Пьера Леви в ближайшее время посетить SAV, на что президент предложил обеим сторонам продолжить переговоры по укреплению сотрудничества.

Стороны договорились укреплять сотрудничество в области аудита во всех областях, представляющих взаимный интерес, и организовать перекрестные оценки между агентствами в рамках Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ).

Леви также представил французскую модель аудита и пригласил Государственный аудит Вьетнама присоединиться к Ассоциации высших органов финансового контроля франкоязычного сообщества.

Визит состоится во время празднования 50-летия дипломатических отношений и 10-летия стратегического партнерства Вьетнама и Франции./.

ВИА/ИЖВ

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