НОВОСТИ

Вьетнамские и российские дипломаты обсудили меры по активизации двустороннего сотрудничества

15 января заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг приняла российского посла во Вьетнаме Геннадия Бездетко, в ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества.

Она подтвердила, что Вьетнам всегда придаёт большое значение традиционной дружбе и всеобъемлющему стратегическому партнёрству с Россией, рассматривая её как одного из важнейших партнёров страны. Отметив позитивную динамику двустороннего сотрудничества в 2025 году, она высоко оценила усилия и вклад профильных ведомств обеих стран, включая деятельность посла и его посольства. Она выразила надежду, что обе стороны продолжат наращивать усилия для дальнейшего повышения эффективности сотрудничества в текущем году.

Со своей стороны посол Геннадий Бездетко выразил удовлетворение динамичным развитием двусторонних отношений в последние годы и высоко оценил всё более важную роль и позиции Вьетнама в регионе и на международной арене. Он подтвердил, что Россия, включая Министерство иностранных дел и Посольство Российской Федерации в Ханое, намерена продолжать тесную координацию с Вьетнамом в целях продвижения двустороннего сотрудничества в более содержательном, эффективном и устойчивом формате.

Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг (справа) принимает Посла Российской Федерации во Вьетнаме Геннадия Бездетко. Фото: ВИА

Он сообщил заместителю министра Ле Тхи Тху Ханг, что внимательно следит за подготовкой к предстоящему XIV съезду Коммунистической партии Вьетнама и в полной мере осознаёт его значение. Он выразил уверенность в том, что съезд примет важные решения и стратегические ориентиры, которые позволят Вьетнаму развиваться ещё более динамично в новую эпоху.

Стороны подвели итоги сотрудничества в 2025 году, оценили достигнутые результаты по ключевым направлениям и договорились усилить координацию для своевременного решения возникающих вопросов и создания благоприятных условий для дальнейшего взаимодействия.

На этой основе стороны обменялись мнениями о приоритетах и ориентирах сотрудничества на 2026 год, в частности в ключевых сферах, соответствующих потребностям, интересам и условиям каждой из сторон. Они договорились активизировать обмен делегациями на всех уровнях и усилить тесную координацию при реализации подписанных обязательств и соглашений, тем самым способствуя дальнейшему содержательному и эффективному развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Россией.

ИЖВ/ВИА

