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Вьетнамские и немецкие партнеры заключили сделку в области авиаперевозок и логистики
Подписанты были из администрации Лейпцига, Invest Region Leipzig (IRL) и вьетнамского Vietjetair Cargo, Tay Bac Group и компании с ограниченной ответственностью Vigerlaw.
Сделка была достигнута вскоре после того, как рабочая делегация Лейпцига совершила ознакомительную поездку во Вьетнам. Результатом визита стал конкретный план сотрудничества между VietjetAir Cargo и немецким городом и его аэропортом Лейпцига площадью 1.400 га — вторым по величине пунктом перевалки авиагрузов в Германии, 4-ым в Европе и 20-ым в мире.
Согласно плану, вьетнамская фирма будет перевозить товары между Лейпцигом и Вьетнамом одним рейсом в неделю, начиная с конца этого года или начала 2023 года.
Между тем, Leipzig и IRL будут помогать Vietjetair Cargo и Tay Bac Group в реализации комплексного проекта по расширению сотрудничества в регионе. Они также стремились укреплять связи города с вьетнамскими населенными пунктами и поддерживать вьетнамских партнеров в ведении бизнеса в Германии.
Буй Выонг Ань, вьетнамский торговый советник в Германии, сказал, что подписание меморандума о взаимопонимании является прорывом и частью головоломки, в решении которой нуждается Вьетнам.
Он отметил, что легче наладить сотрудничество в воздушной инфраструктуре, чем в водном или железнодорожном транспорте, а большая диаспора вьетнамцев в Германии имеет потребность в перевозке грузов на родину. Он добавил, что с момента вступления в силу Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) поток товаров между двумя странами также очень высок.