Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнамские и немецкие партнеры заключили сделку в области авиаперевозок и логистики

Пять партнеров из немецкого города Лейпцига и Вьетнама недавно подписали меморандум о взаимопонимании по инвестиционному сотрудничеству в сфере авиаперевозок и логистики. Пять партнеров из немецкого города Лейпцига и Вьетнама недавно подписали меморандум о взаимопонимании по инвестиционному сотрудничеству в сфере авиаперевозок и логистики.

Подписанты были из администрации Лейпцига, Invest Region Leipzig (IRL) и вьетнамского Vietjetair Cargo, Tay Bac Group и компании с ограниченной ответственностью Vigerlaw.

Сделка была достигнута вскоре после того, как рабочая делегация Лейпцига совершила ознакомительную поездку во Вьетнам. Результатом визита стал конкретный план сотрудничества между VietjetAir Cargo и немецким городом и его аэропортом Лейпцига площадью 1.400 га — вторым по величине пунктом перевалки авиагрузов в Германии, 4-ым в Европе и 20-ым в мире.

Согласно плану, вьетнамская фирма будет перевозить товары между Лейпцигом и Вьетнамом одним рейсом в неделю, начиная с конца этого года или начала 2023 года.

Между тем, Leipzig и IRL будут помогать Vietjetair Cargo и Tay Bac Group в реализации комплексного проекта по расширению сотрудничества в регионе. Они также стремились укреплять связи города с вьетнамскими населенными пунктами и поддерживать вьетнамских партнеров в ведении бизнеса в Германии.

Буй Выонг Ань, вьетнамский торговый советник в Германии, сказал, что подписание меморандума о взаимопонимании является прорывом и частью головоломки, в решении которой нуждается Вьетнам.

Он отметил, что легче наладить сотрудничество в воздушной инфраструктуре, чем в водном или железнодорожном транспорте, а большая диаспора вьетнамцев в Германии имеет потребность в перевозке грузов на родину. Он добавил, что с момента вступления в силу Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) поток товаров между двумя странами также очень высок.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top