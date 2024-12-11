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Вьетнамские и корейские информационные агентства расширяют сотрудничество в области обмена информацией
Она также отметила плодотворное сотрудничество между двумя информационными агентствами, соответствующее их задачам и идущее в ногу с быстрым развитием глобального медиа-ландшафта, подпитываемого современными технологическими достижениями.
По ее словам, ВИА и Йонхап в настоящее время осуществляют сотрудничество в рамках соглашения, подписанного в Ханое в декабре 2022 года. В течение последних двух лет они поддерживали обмен журналистами после перебоев, вызванных пандемией COVID-19. Регулярные прямые встречи и контакты позволили своевременно обмениваться мнениями и обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес.
ВИА высоко оценивает всестороннее сотрудничество с Йонхап, подчеркивая, что обмен информацией, опытом и делегациями сблизил два агентства и углубил отношения между Вьетнамом и РК.
В свою очередь, Хван выразил свое удовлетворение растущим сотрудничеством между двумя агентствами и сообщил, что Йонхап разрабатывает службу новостей на вьетнамском языке (YVNS), которая будет предоставлять свежие новости о РК и связях между Вьетнамом и РК, используя искусственный интеллект (ИИ), оптимизированный для перевода.
По его словам, служба, которая в настоящее время находится на пилотной стадии, получил положительные отзывы от кафедры вьетнамского языка Университета иностранных языков Ханкук, и Йонхап обратился к ВИА за рекомендациями и поддержкой в работе сайта.
Хван также поблагодарил ВИА за помощь, оказанную корреспондентам Йонхап в Ханое, и попросил оказать дальнейшую поддержку в выполнении ими своих обязанностей.
Ву Вьет Чанг согласилась с предложением Йонхап о сотрудничестве в создании YVNS, подчеркнув, что эта инициатива соответствует внешней политике обеих стран и что она послужит мостом для укрепления взаимопонимания между вьетнамским и корейским народами.
Генеральный директор поручила иллюстрированному журналу Вьетнам, подразделению ВИA, специализирующемуся на производстве многоязычной информации, для оказания помощи Йонхап на этапе тестирования путем анализа и доработки вьетнамских переводов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Она также предложила продолжить обсуждение вопросов сотрудничества после официального запуска сайта в эксплуатацию.
Ву Вьет Чанг также попросила электронную газету ВИA «VietnamPlus» изучить возможность размещения ссылки и иконки этой службы на своем сайте для широкого распространения новостей о РК на вьетнамском языке среди населения.
В связи с этим обе стороны обменялись мнениями о том, как поддерживать и развивать сотрудничество, особенно обмен опытом в области цифровой трансформации и применения передовых технологий, включая робототехнику и искусственный интеллект, для повышения эффективности производства и снижения требований к рабочей силе.
Обе стороны также подтвердили свои обязательства поддерживать друг друга на пути развития.