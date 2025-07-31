Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнамские и китайские предприятия укрепляют логистические связи

Альянс между портом Лонган и китайскими партнёрами создаст интегрированную логистическую экосистему, оптимизирующую издержки бизнеса, повышающую эффективность эксплуатации и способствующую развитию «зелёной» цепочки поставок между двумя странами. Во второй половине дня 30 июля в Международном порту Лонган (коммуна Тантап, провинция Тэйнинь) состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Международным портом Лонган (Вьетнам), SPG Bohaiwan Port и Bohwa Shipping (Китай).

В церемонии приняли участие г-н Хуинь Ван Шон — заместитель председателя Народного комитета провинции Тэйнинь, а также представители руководства профильных департаментов провинции. Со стороны иностранных партнёров присутствовали г-н Цуй Течэн — заместитель генерального директора SPG Bohaiwan Port, и г-н Чжан Чуньбао — председатель совета директоров корпорации Bohwa.

От имени инвестора Международного порта Лонган — корпорации Dong Tam Group — в мероприятии участвовал председатель совета директоров Во Куок Тханг и руководители дочерних подразделений.

В соответствии с содержанием соглашения, три стороны будут расширять сотрудничество в области портовой эксплуатации, морских перевозок и логистических услуг. В частности, стороны договорились о расширении сети грузоперевозок; запуске контейнерных и навалочных перевозок; интеграции международных складских сетей и оказании вспомогательных услуг, таких как таможенное оформление, финансовое и страховое сопровождение; строительстве специализированного логистического центра для экспорта машиностроительного оборудования и импорта сельхозпродукции и др.

Альянс между тремя сторонами направлен на создание интегрированной логистической экосистемы, ориентированной на оптимизацию затрат для бизнеса, повышение эффективности эксплуатации и продвижение устойчивой «зелёной» цепочки поставок между Вьетнамом и Китаем.

Особое внимание уделяется созданию нового морского транспортного коридора под названием «Два порта — один маршрут», который будет напрямую соединять порт Вэйфан (провинция Шаньдун, Китай) с Международным портом Лонган (Тэйнинь, Вьетнам). Целью маршрута является увеличение пропускной способности в обоих направлениях и стимулирование двусторонней торговли.

Г-н Цуй Течэн — заместитель генерального директора SPG Bohaiwan Port — выразил надежду, что этот проект станет образцовой моделью экономико-торгового сотрудничества между Вьетнамом и Китаем, а также откроет новые возможности для вывода стратегической продукции обеих стран на мировой рынок.

Г-н Во Куок Хюи, председатель совета директоров Международного порта Лонган, сообщил:

«После подписания соглашения порт оперативно предоставит информацию региональным предприятиям, чтобы они могли консолидировать грузы на основе стабильного маршрута, сократить логистические расходы и сформировать устойчивый двухсторонний грузопоток».

Выступая на мероприятии, г-н Хуинь Ван Шон — заместитель председателя Народного комитета провинции Тэйнинь — высоко оценил значимость данного сотрудничества и подчеркнул:

«Создание стабильного морского маршрута будет способствовать не только развитию торговли, но и снижению логистических издержек, а также повышению конкурентоспособности местных предприятий».

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Завершить строительство 3 000 км автомагистралей в 2025 году

Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Завершить строительство 3 000 км автомагистралей в 2025 году

Утром 31 июля Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, Глава Государственного руководящего комитета по реализации национально значимых и приоритетных проектов в сфере транспорта, провёл 19-е заседание Комитета для подведения итогов работы за первое полугодие и определения задач на ближайшее время, а также промежуточного подведения итогов кампании «500 дней и ночей соревнований по завершению строительства 3 000 км автомагистралей».
ПОДРОБНЕЕ

Top