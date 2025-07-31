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Вьетнамские и китайские предприятия укрепляют логистические связи
В церемонии приняли участие г-н Хуинь Ван Шон — заместитель председателя Народного комитета провинции Тэйнинь, а также представители руководства профильных департаментов провинции. Со стороны иностранных партнёров присутствовали г-н Цуй Течэн — заместитель генерального директора SPG Bohaiwan Port, и г-н Чжан Чуньбао — председатель совета директоров корпорации Bohwa.
От имени инвестора Международного порта Лонган — корпорации Dong Tam Group — в мероприятии участвовал председатель совета директоров Во Куок Тханг и руководители дочерних подразделений.
В соответствии с содержанием соглашения, три стороны будут расширять сотрудничество в области портовой эксплуатации, морских перевозок и логистических услуг. В частности, стороны договорились о расширении сети грузоперевозок; запуске контейнерных и навалочных перевозок; интеграции международных складских сетей и оказании вспомогательных услуг, таких как таможенное оформление, финансовое и страховое сопровождение; строительстве специализированного логистического центра для экспорта машиностроительного оборудования и импорта сельхозпродукции и др.
Альянс между тремя сторонами направлен на создание интегрированной логистической экосистемы, ориентированной на оптимизацию затрат для бизнеса, повышение эффективности эксплуатации и продвижение устойчивой «зелёной» цепочки поставок между Вьетнамом и Китаем.
Особое внимание уделяется созданию нового морского транспортного коридора под названием «Два порта — один маршрут», который будет напрямую соединять порт Вэйфан (провинция Шаньдун, Китай) с Международным портом Лонган (Тэйнинь, Вьетнам). Целью маршрута является увеличение пропускной способности в обоих направлениях и стимулирование двусторонней торговли.
Г-н Цуй Течэн — заместитель генерального директора SPG Bohaiwan Port — выразил надежду, что этот проект станет образцовой моделью экономико-торгового сотрудничества между Вьетнамом и Китаем, а также откроет новые возможности для вывода стратегической продукции обеих стран на мировой рынок.
Г-н Во Куок Хюи, председатель совета директоров Международного порта Лонган, сообщил:
«После подписания соглашения порт оперативно предоставит информацию региональным предприятиям, чтобы они могли консолидировать грузы на основе стабильного маршрута, сократить логистические расходы и сформировать устойчивый двухсторонний грузопоток».
Выступая на мероприятии, г-н Хуинь Ван Шон — заместитель председателя Народного комитета провинции Тэйнинь — высоко оценил значимость данного сотрудничества и подчеркнул:
«Создание стабильного морского маршрута будет способствовать не только развитию торговли, но и снижению логистических издержек, а также повышению конкурентоспособности местных предприятий».