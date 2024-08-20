Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнамские и китайские информационные агентства укрепляют профессиональное сотрудничество

20 августа в Пекине Вьетнамское информационное агентство (ВИA) и китайское информационное агентство Синьхуа подписали соглашение о профессиональном сотрудничестве, которое засвидетельствовали Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам и его китайский коллега Си Цзиньпин.
  Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг (слева) и Генеральный директор Синьхуа Фу Хуа на переговорах в Пекине 20 августа 2024 года. Фото: ВИА  
В ходе переговоров, состоявшихся в тот же день в штаб-квартире информационного агентства Синьхуа, генеральный директор ВИA Ву Вьет Чанг и генеральный директор Синьхуа Фу Хуа подчеркнули важность соглашения и роль агентств во всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве и партнерстве между Вьетнамом и Китаем.

Соглашение, включающее в себя положения об укреплении обмена мультимедийной информацией, поддержке репортеров, обмене опытом в области развития, сотрудничестве в области технологий в цифровую эпоху и обмене делегациями, служит основой для того, чтобы два агентства могли лучше выполнять свои задачи и вносить вклад в развитие отношений между двумя странами и взаимопониманием между их народами. Руководители двух информационных агентств договорились о совместной работе по дальнейшему внедрению передовых технологий в прессе, укреплению сотрудничества на региональных и международных журналистских форумах, чтобы эффективно реализовать только что подписанное соглашение и тем самым доказать свою роль на мировой арене.

Ву Вьет Чанг поблагодарила Синьхуа за эффективную координацию в выполнении соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2017 году, и подтвердила, что информация, предоставляемая Синьхуа, является надежным источником новостей, помогающим обогатить информацию ВИА. Она высоко оценила поддержку, которую китайское информационное агентство оказывает корреспондентам ВИА в Китае.

В свою очередь, Фу Хуа подчеркнул, что обе стороны должны демонстрировать более высокую эффективность в предоставлении информации о дружбе между двумя странами, а также о развитии каждой страны, приближая образы двух стран к миру в цифровую эпоху.

На рабочем заседании Фу Хуа пригласил Ву Вьет Чанг принять участие в 6-м Всемирном медиа-саммите (WMS), который пройдет в октябре в Синьхуа. Ву Вьет Чанг сказала, что отправит на это мероприятие делегацию руководителей ВИА.

Руководитель ВИA также воспользовалась случаем, чтобы пригласить генерального директора Синьхуа посетить Вьетнам с рабочим визитом в ближайшее время. Последний принял приглашение, сказав, что организует визит в подходящее время.

Также утром делегация ВИA посетила выставочный зал, демонстрирующий развитие Синьхуа с момента его основания в 1909 году.
ВИA и Синьхуа установили отношения сотрудничества в начале 1950-х годов. С тех пор обе стороны направляют корреспондентов в страны друг друга для распространения новостей о ситуации в каждой стране и двусторонних отношениях. На сегодняшний день сотрудничество между двумя информационными агентствами продолжает оставаться эффективным в различных областях, включая обмен информацией, обмен делегациями высокого уровня и журналистами, взаимную помощь офисам и корреспондентам, а также координацию на региональных и глобальных журналистских форумах.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам успешно завершил свой государственный визит

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент государства То Лам успешно завершил свой государственный визит

20 августа Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама, Президент То Лам с супругой и высокопоставленной вьетнамской делегацией прибыли в Ханой, завершив трехдневный государственный визит в Китай по приглашению Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги.
ПОДРОБНЕЕ

Top