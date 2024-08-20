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Вьетнамские и китайские информационные агентства укрепляют профессиональное сотрудничество
Соглашение, включающее в себя положения об укреплении обмена мультимедийной информацией, поддержке репортеров, обмене опытом в области развития, сотрудничестве в области технологий в цифровую эпоху и обмене делегациями, служит основой для того, чтобы два агентства могли лучше выполнять свои задачи и вносить вклад в развитие отношений между двумя странами и взаимопониманием между их народами. Руководители двух информационных агентств договорились о совместной работе по дальнейшему внедрению передовых технологий в прессе, укреплению сотрудничества на региональных и международных журналистских форумах, чтобы эффективно реализовать только что подписанное соглашение и тем самым доказать свою роль на мировой арене.
Ву Вьет Чанг поблагодарила Синьхуа за эффективную координацию в выполнении соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2017 году, и подтвердила, что информация, предоставляемая Синьхуа, является надежным источником новостей, помогающим обогатить информацию ВИА. Она высоко оценила поддержку, которую китайское информационное агентство оказывает корреспондентам ВИА в Китае.
В свою очередь, Фу Хуа подчеркнул, что обе стороны должны демонстрировать более высокую эффективность в предоставлении информации о дружбе между двумя странами, а также о развитии каждой страны, приближая образы двух стран к миру в цифровую эпоху.
На рабочем заседании Фу Хуа пригласил Ву Вьет Чанг принять участие в 6-м Всемирном медиа-саммите (WMS), который пройдет в октябре в Синьхуа. Ву Вьет Чанг сказала, что отправит на это мероприятие делегацию руководителей ВИА.
Руководитель ВИA также воспользовалась случаем, чтобы пригласить генерального директора Синьхуа посетить Вьетнам с рабочим визитом в ближайшее время. Последний принял приглашение, сказав, что организует визит в подходящее время.
Также утром делегация ВИA посетила выставочный зал, демонстрирующий развитие Синьхуа с момента его основания в 1909 году.
ВИA и Синьхуа установили отношения сотрудничества в начале 1950-х годов. С тех пор обе стороны направляют корреспондентов в страны друг друга для распространения новостей о ситуации в каждой стране и двусторонних отношениях. На сегодняшний день сотрудничество между двумя информационными агентствами продолжает оставаться эффективным в различных областях, включая обмен информацией, обмен делегациями высокого уровня и журналистами, взаимную помощь офисам и корреспондентам, а также координацию на региональных и глобальных журналистских форумах.