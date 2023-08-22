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НОВОСТИ

Вьетнамские и канадские компании активизируют партнерство в области развития чистой энергетики

На мероприятии, проводимом совместно Генеральным консульством Канады в южном экономическом центре и Деловым советом Канада-АСЕАН (CABC), эксперты представили многочисленные решения для сотрудничества. 21 августа в Хошимине прошел форум Канадско-вьетнамского партнерства в области чистой энергии, целью которого было соединить частный сектор и посредством таких связей обеспечить вклад Канады в Партнерство по справедливому энергетическому переходу (JETP), помогая Вьетнаму достичь цели по нулевым выбросам к 2050 году.

На мероприятии, проводимом совместно Генеральным консульством Канады в южном экономическом центре и Деловым советом Канада-АСЕАН (CABC), эксперты представили многочисленные решения для сотрудничества.

Ранджит Нараянасами, президент и генеральный директор Научно-исследовательского центра нефтяных технологий (PTRC), заявил, что технологии улавливания, использования и хранения углерода (CCUS) играют решающую роль в сокращении выбросов газа и развитии чистой энергетики. PTRC участвовал в исследовательском проекте, спонсируемом Азиатским банком развития (АБР), по тестированию соответствующих технологий во Вьетнаме.

Однако многие участники, в том числе представители отечественного бизнеса, выразили обеспокоенность. Они подчеркнули, что разработка и применение технологий CCUS во Вьетнаме сталкиваются с многочисленными проблемами, поскольку требуют крупномасштабных испытаний и экспериментов, а также значительных инвестиций.

Майкл Смарт, руководитель отдела развития бизнеса Канады по развитию экспорта (EDC) в Азии и Индо-Тихоокеанском регионе, заявил, что у EDC есть конкретные финансовые решения для проектов, связанных с климатом. С 2012 года государственное предприятие выделило более 35 миллиардов канадских долларов на проекты применения чистых технологий.

Борис Жакути, директор по развитию бизнеса и инфраструктуры Канадской коммерческой корпорации (CCC), отметил, что CCC помогает иностранным партнерам в поиске возможностей для совместной работы с канадскими фирмами и в использовании механизма гарантирования контрактов канадского правительства. В период 2021-2022 годов стоимость контрактов, поддержанных CCC, составила 6,5 млрд долларов США.

По данным генерального консульства Канады, в рамках JETP, который Вьетнам подписал со странами «Большой семерки», Канада мобилизует 15,5 миллиардов долларов из частного сектора и государственных источников в ближайшие три - пять лет для помощи процессу перехода Вьетнама к зеленой экономике.

ВИА/ИЖВ

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