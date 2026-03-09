Вьетнамские интеллектуалы в Европе продвигают сотрудничество с Вьетнамом в сфере искусственного интеллекта

Выступающие на одной из дискуссионных сессий. Фото: ВИА.

7 марта более 100 учёных, экспертов и предпринимателей из вьетнамской общины в Бельгии и других европейских странах приняли участие в семинаре по сотрудничеству в области науки, технологий и торговли между Вьетнамом и Европейским союзом (ЕС), посвящённом применению искусственного интеллекта в ключевых сферах развития.

Как сообщает корреспондент Вьетнамского Информационного Агентства в Брюсселе, выступая на открытии мероприятия, посол Вьетнама в Королевстве Бельгия Нгуен Ван Тхао выразил удовлетворение позитивной динамикой развития отношений между Вьетнамом и ЕС, а также двусторонних отношений Вьетнама с Бельгией и Люксембургом, особенно в сферах торговли, инвестиций, борьбы с изменением климата и зелёного развития.

По словам посла Нгуен Ван Тхао, в рамках Совместного заявления о всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам – ЕС, подписанного в январе 2026 года, наука, технологии и инновации определены сторонами как один из важнейших драйверов сотрудничества в предстоящий период.

Программа семинара включала четыре тематические дискуссионные сессии с участием около 20 докладчиков из Вьетнама и Европы. Обсуждения были сосредоточены на применении AI в таких приоритетных областях, как цифровая трансформация, экономика, торговля, энергетика, ядерная медицина и биотехнологии.

Мероприятие было организовано Посольством Вьетнама в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург — Миссией Вьетнама при Европейском союзе — в сотрудничестве с Ассоциацией вьетнамских интеллектуалов в Бельгии и Люксембурге (ViLaB) и Ассоциацией вьетнамских предпринимателей в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге (VBAB).

Общий вид семинара. Фото: ВИА.

Семинар рассматривается как одна из важных площадок для объединения вьетнамских интеллектуалов в Европе с целью продвижения сотрудничества в сфере высоких технологий, особенно в области искусственного интеллекта.

В беседе с корреспондентом Вьетнамского Информационного Агентства председатель ViLaB Фунг Куок Чи отметил, что в условиях, когда инновации и цифровая трансформация становятся ключевыми факторами экономического роста во многих странах, семинар направлен на укрепление связей между учёными, предприятиями и исследовательскими организациями Вьетнама и ЕС, способствуя реализации конкретных совместных проектов в будущем.

Председатель VBAB Нгуен Тхань Винь сообщил, что это первый в Европе масштабный семинар по искусственному интеллекту, организованный вьетнамскими общественными организациями.

По его словам, многие предприятия, особенно малые и средние, заинтересованы в применении AI, но пока не имеют чёткого направления развития. Поэтому установление контактов с экспертами и учёными поможет им найти подходящие решения.

С научной точки зрения доктор Нгуен Зуй Кы, заместитель председателя ViLaB, отметил, что в условиях, когда AI становится важнейшим драйвером глобальных инноваций, укрепление международного сотрудничества является ключевым фактором повышения научно-технологического потенциала.

По его словам, в настоящее время США и Китай лидируют в глобальной конкуренции в сфере искусственного интеллекта, тогда как Европа активно ищет новые формы сотрудничества для укрепления своей технологической и исследовательской экосистемы.

В этом контексте доктор Нгуен Зуй Кы подчеркнул, что Европа обладает прочной базой в области технологий, образования и научных исследований, тогда как Вьетнам имеет преимущества в виде молодого, динамичного человеческого ресурса и способности быстро адаптироваться к новым технологическим тенденциям. Эффективное объединение этих ресурсов может стать важным фактором развития науки и технологий.

В ходе дискуссионных сессий выступающие также представили новейшие технологические достижения и поделились опытом сотрудничества в научных исследованиях между Вьетнамом и Европой.