Вьетнамские инженеры добились прорыва в модернизации морской буровой установки
Глава отдела технического обслуживания и электромеханики подразделения PVD Drilling Данг Чунг Зу отметил: «Мы консультировались с международными подрядчиками. Большинство из них предложили полностью заменить систему, что заняло бы от 8 до 10 месяцев, а некоторые вообще отказались, посчитав проект нереализуемым. Наше требование заключалось в том, чтобы завершить всё менее чем за шесть месяцев - от проектирования и закупок до монтажа, приёмки и ввода в эксплуатацию. Это стало огромным вызовом».
Столкнувшись с этой задачей, компания PV Drilling обратилась к давнему отечественному партнёру, компании Eastern Sea Energy and Environment Co. (ESEC).
После обследования буровой установки специалисты ESEC предложили план модернизации: заменить старые инверторы на серию ACS880 швейцарской компании ABB Ltd., обновить программируемый логический контроллер с модели Siemens AG S7-300 на S7-1500 и перепрограммировать системы управления ключевыми узлами - буровым насосом, лебёдкой и верхним приводом. Дополнительно была внедрена функция перераспределения мощности, позволяющая лебёдке резервировать работу верхнего привода. Это стало первой во Вьетнаме полностью локальной модернизацией систем частотного привода и программируемых контроллеров (VFD и PLC) на самоподъёмной буровой установке.
Работы были завершены в срок, даже с опережением графика, и достигли всех основных показателей. Новые инверторы повысили эффективность, тесная интеграция сократила время настройки, а минимальные простои ускорили повторный запуск буровой установки. И самое главное - стоимость модернизации составила лишь малую часть от суммы, предложенной зарубежными подрядчиками.
Данг Чунг Зу отметил: «Команда ESEC полностью оправдала все ожидания по срокам, качеству и, что особенно важно, по обеспечению абсолютной безопасности. Их успешная интеграция с системой Amphion компании NOV является выдающимся достижением. Это наглядное доказательство профессионализма вьетнамских инженеров, смелых, ответственных и готовых справляться с самыми сложными задачами».
Генеральный директор группы ESEC Ха Дык Кыонг, имеющий большой опыт работы с системами привода и управления в нефтегазовой отрасли, подчеркнул: «С самого начала нашей главной целью было соблюдение строгих сроков и обеспечение полной безопасности. Этот проект был не просто техническим заданием, он стал заявлением о том, что вьетнамские инженеры способны осваивать и управлять самыми сложными технологиями в области приводных и управляющих систем, связанных с нефтегазовой промышленностью».
Этот успех выходит далеко за рамки проекта PV Drilling VIII. Он стал образцом для будущих модернизаций, первым случаем, когда вьетнамские специалисты полностью взяли на себя работы по обновлению систем привода и управления самоподъёмной буровой установки, области, которая долгое время находилась под контролем иностранных подрядчиков. Результат - более дешёвое и быстрое выполнение работ, а также убедительное доказательство того, что уровень квалификации вьетнамских инженеров соответствует мировым стандартам.
Возвращение PV Drilling VIII в строй после почти десятилетнего простоя стало возможным не только благодаря техническим решениям, но и благодаря вере в собственные силы. Этот успех укрепил позиции компании ESEC как ведущего инноватора в сфере приводных систем нефтегазовой отрасли и стал поводом для национальной гордости: вьетнамские инженеры сумели справиться с одной из самых сложных задач в промышленности.