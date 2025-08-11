НОВОСТИ
Вьетнамские инженеры выиграли первый приз на Global AI Challenge
Вьетнамская команда состояла из Нгуена Хоанг Ву, инженера по искусственному интеллекту и генерального директора AIZ, Лыонг Дык Лонга из Viettel и Данг Куанг Миня из VCCorp. Они разработали модель искусственного интеллекта, которая может быть гибко развернута на различных типах устройств, даже с ограниченными вычислительными ресурсами, обеспечивая при этом высокую точность.
По данным организаторов, здания являются крупнейшим энергопотребляющим сектором в мире, на который приходится более 40% общего энергопотребления. Только в Гонконге системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха потребляют около 12,3 млрд гонконгских долларов (более 1,5 млрд долларов США) в год.
Во время соревнований вьетнамская команда сосредоточилась на обработке и анализе исходных данных, которые были неполными или неточными из-за ошибок датчиков, тем самым оптимизировав модель прогнозирования нагрузки на систему охлаждения. Это достижение не только обеспечило им победу, но и открыло возможности для применения решения в зданиях во Вьетнаме для экономии энергии.
Конкурс был организован совместно Департаментом электротехнических и механических услуг Гонконга и Обществом науки и техники провинции Гуандун при спонсорской поддержке таких крупных технологических корпораций, как Huawei, Alibaba и Siemens.
Вьетнамская команда также заняла первое место в первом конкурсе в 2022 году.