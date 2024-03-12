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НОВОСТИ

Вьетнамские жертвы нападения в Красном море скоро будут доставлены домой

Посольство Вьетнама в Египте и Джибути прилагает все усилия для завершения необходимых процедур по репатриации вьетнамских моряков, работавших на грузовом судне True Confidence под флагом Барбадоса, которое было поражено баллистической ракетой хуситов у берегов Йемена 6 марта.
  Вертолет выполняет спасательные операции в Аденском заливе, Йемен, 6 марта 2024 года. Фото: AFP/ВИA  
Посол Нгуен Хи Зунг заявил 10 марта, что выжившие и тело моряка Данг Зуй Киена, находящегося сейчас в городе Джибути, как ожидается, будут доставлены домой как можно скорее.

Посольство согласовало с посольством Вьетнама в Объединенных Арабских Эмиратах и соответствующими сторонами вопрос о повторной выдаче паспортов выжившим членам экипажа - 39–летнему Фам Ван Тханю из северного портового города Хайфон; 36-летнему Нгуен Ван Тао из северной провинции Хайзыонг; и 33-летнему Фунг Ван Ану из северной провинции Намдинь - поскольку они потеряли все свои личные документы, сообщил вьетнамскому информационному агентству в Каире.

Все трое получат свои новые паспорта в ближайшие один-два дня, добавил дипломат.

По словам посла, Министерство иностранных дел Джибути оказало поддержку странам, граждане которых стали жертвами нападения хуситов со смертельным исходом, включая Вьетнам.

По его словам, посольство Вьетнама в Египте и Джибути также работает совместно с соответствующими учреждениями в Джибути, чтобы быстро оформить необходимые документы для репатриации тела покойного в соответствии с правовыми нормами соответствующих стран и международной практикой.

ВИА/ИЖВ

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