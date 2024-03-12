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Вьетнамские жертвы нападения в Красном море скоро будут доставлены домой
Посольство согласовало с посольством Вьетнама в Объединенных Арабских Эмиратах и соответствующими сторонами вопрос о повторной выдаче паспортов выжившим членам экипажа - 39–летнему Фам Ван Тханю из северного портового города Хайфон; 36-летнему Нгуен Ван Тао из северной провинции Хайзыонг; и 33-летнему Фунг Ван Ану из северной провинции Намдинь - поскольку они потеряли все свои личные документы, сообщил вьетнамскому информационному агентству в Каире.
Все трое получат свои новые паспорта в ближайшие один-два дня, добавил дипломат.
По словам посла, Министерство иностранных дел Джибути оказало поддержку странам, граждане которых стали жертвами нападения хуситов со смертельным исходом, включая Вьетнам.
По его словам, посольство Вьетнама в Египте и Джибути также работает совместно с соответствующими учреждениями в Джибути, чтобы быстро оформить необходимые документы для репатриации тела покойного в соответствии с правовыми нормами соответствующих стран и международной практикой.