Вьетнамские женщины-предприниматели укрепляют связи

Представители обеих сторон обменялись большим количеством информации, касающейся опыта импорта и экспорта вьетнамских товаров в Европу и наоборот.



Председатель VWFE Фан Бить Тхиен сказала, что это конкретное действие по реализации соглашения, подписанного между двумя сторонами в апреле этого года, и подчеркнула, что это также практический шаг к сотрудничеству между отечественными предпринимателями и вьетнамцами, проживающих за рубежом во имя национального развития и строительства.



Ожидается, что партнерство поможет наладить связь между предпринимателями Ханоя и их коллегами в Европе, что принесет конкретные выгоды обеим сторонам и создаст более благоприятные условия для благотворительной деятельности во Вьетнаме, которая является одной из ключевых инициатив форума, добавила она.



Заместитель председателя HNEW Нгуен Тхи Хоай Хыонг отметила, что эта встреча дает возможность женщинам-предпринимателям Ханоя получить больше информации и изучить возможности для вывода вьетнамской продукции на мировой рынок.



На встрече отечественные и зарубежные женщины-предприниматели обсудили преимущества и ограничения в использовании статуса вьетнамской продукции на международной арене. Они выразили твердое желание наладить взаимовыгодные контакты в будущем.



Нгуен Тует Хань, предприниматель, занимающийся распространением продуктов питания в Чехии, рассказала, что вьетнамские продукты отличаются превосходным качеством и пользуются популярностью в Европе. Однако недостатки в брендинге и упаковке негативно сказываются на их экспорте. Нгуен Тует Хань предложила вьетнамским предприятиям уделять больше внимания вопросам происхождения продукции и безопасности продуктов питания, что будет способствовать получению прибыли обеими сторонами.



Женщины-предприниматели Ханоя также представили потенциал и сильные стороны своего бизнеса своим коллегам в Европе.

Нгуен Хонг Лоан, заместитель директора компании Minh Anh Trade and Consulting Co. Ltd., сказала, что надеется найти партнеров, которые занимаются импортом продуктов питания, и изучить возможности экспорта вьетнамской сельскохозяйственной и пищевой продукции.



VWFE была создана в июне 2023 года и объединяет около 300 членов из 21 страны, цель которой - наладить связи между вьетнамскими женщинами в странах региона, а также между ними и их коллегами на Родине.