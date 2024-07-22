Вьетнамские друзья в России бережно хранят воспоминания о покойном партийном руководителе

Президент России Владимир Путин приветствует генерального секретаря Партии Нгуен Фу Чонга во время его официального визита в Россию 6 сентября 2018 года. Фото: ВИА

По словам До Суан Хоанга, покойный глава партии был достойным преемником предыдущих революционных лидеров и национальных героев, которые посвятили свою жизнь стране и ее народу в стремлении построить независимую, свободную и процветающую страну. Вьетнамцы, проживающие за рубежом, наглядно наблюдали за эффективной политикой в области экономики и внешних связей под руководством Нгуен Фу Чонга, которая помогла укрепить их позиции и поспособствовала их долгосрочной стабильности и развитию за рубежом.



До Суан Хоанг выразил уверенность, что лучший способ сохранить память о генеральном секретаре партии – это следовать его примеру честности, преданности работе и делу строительства и обороны страны.

Для Чан Фу Тхуана, постоянного заместителя председателя Общества и преподавателя Московского института инженеров транспорта (МИИТ), четыре встречи и рукопожатия с генеральным секретарем партии Нгуен Фу Чонгом стали бесценными воспоминаниями о великом лидере и человеке, который был доступным, скромным и вызывал уважение у всех. Чан Фу Тхуан утверждал, что яркий пример этики лидера и его пожизненная преданность нации и ее народу снискали ему непоколебимое доверие народа.



«Его смерть является глубокой утратой для вьетнамского народа, в том числе для диаспоры в России, а также для российских друзей», - сказал Чан Фу Тхуан, добавив, что в последние дни он получил многочисленные соболезнования от своих знакомых из России.



Рассказывая о двух случаях, когда генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг посещал вьетнамскую общину в России, Фам Тхань Суан, активный член вьетнамской общины, отметила, что, несмотря на свой плотный график, покойный лидер всегда уделял им время и интересовался их самочувствием.



Выразив честь представлять общину во время обоих визитов и донести их чаяния до Генерального секретаря партии, она подчеркнула, что его смирение произвело на нее глубокое впечатление. На одной из встреч, ответив на все вопросы, он подошел к присутствующим, чтобы пожать им руки, и спросил ее, ответил ли он на все их вопросы.



Фам Тхань Суан добавила, что его скромность - это качество, которому всем следует подражать.



Научный сотрудник и директор Фонда «Традиции и дружба» в России Нгуен Куок Хунг высоко оценил теоретические разработки партийного руководителя. Основываясь на своем участии в их обзорах, он особенно отметил фундаментальность и современную актуальность работ, особенно тех, которые посвящены теоретическим и практическим вопросам социализма и пути к социализму во Вьетнаме.

Вспоминая высшего руководителя партии, Нгуен Куок Хунг напомнил о его простом, но глубоком совете: куда бы человек ни пошел и что бы он ни делал, каждый должен помнить, что он вьетнамец, и стремиться заслужить международное уважение к себе и своей стране.



Эксперт выразил уверенность, что даже после его кончины уроки, которые преподал лидер, относящиеся к базовым и глубоким теоретическим и практическим вопросам, а также внутренним и внешним отношениям, остаются глубоко в сердцах каждого вьетнамца в России.



В эти дни российские друзья также выразили свои соболезнования вьетнамской общине. Виктор Петров, член попечительского совета Советского фонда мира и бывший член комитета Советского Союза по поддержке Вьетнама, сказал, что он глубоко скорбит о том, что Вьетнам переживает в связи со смертью генерального секретаря партии Нгуена Фу Чонга, который помог стране добиться значительных успехов в последние годы. Выразив гордость за свой двадцатилетний опыт работы в комитете, созданном при Центральном Комитете Коммунистической партии Советского Союза, Виктор Петров поделился эмоциями от того, что стал свидетелем полного преобразования Вьетнама, подчеркнув его замечательные достижения в развитии, росте и процветании, а также глубокие и позитивные перемены.



Бывшие советские друзья Вьетнама, такие как Виктор Петров, выразили надежду на то, что страна будет процветать и останется искренним и верным другом российского народа.



