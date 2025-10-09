НОВОСТИ
Вьетнамские грейпфруты официально выходят на рынок Австралии
На сегодняшний день грейпфрут стал восьмым фруктом из Вьетнама, допущенным на рынок Австралии (после питахайи , манго, лонгана, рамбутана, личи, звёздчатого яблока и маракуйи). В то же время голубика стала восьмым австралийским фруктом, импортируемым во Вьетнам (после винограда, апельсинов, мандаринов, вишни, персиков, нектаринов и слив).
В ходе церемонии заместитель министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Хоанг Чунг отметил, что это результат эффективного взаимодействия между органами управления, предприятиями и фермерами обеих стран, особенно усилий Департамента растениеводства и защиты растений Вьетнама и Министерства сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства Австралии (DAFF) на протяжении всего процесса переговоров, анализа рисков и разработки условий фитосанитарного контроля для импорта.
Согласно соглашению, свежие грейпфруты, экспортируемые из Вьетнама в Австралию, должны соответствовать следующим условиям: грейпфруты должны быть цельными, либо с коротким плодоножкой (срезанной близко к кожуре); районы выращивания и упаковочные предприятия, участвующие в экспорте, должны быть зарегистрированы и иметь присвоенный код. Экспортируемые грейпфруты не должны быть заражены 19 видами вредителей, запрещённых в Австралии. Партии грейпфрутов должны соответствовать требованиям по упаковке, маркировке и хранению.
Кроме того, экспортируемые партии свежих грейпфрутов должны быть облучены на установке облучения, одобренной Департаментом растениеводства и защиты растений, в минимальной дозе 150 Гр. Перед экспортом партии свежих грейпфрутов должны пройти процедуры карантина растений и пройти фитосанитарную инспекцию в австралийском порту прибытия.
Для обеспечения полного соблюдения требований по карантину растений и безопасности пищевых продуктов при экспорте грейпфрутов в Австралию Департамент растениеводства и защиты растений будет координировать работу со специализированными агентствами на местах с целью проведения обучения и распространения правил по карантину растений и безопасности пищевых продуктов; предоставлять рекомендации по установлению и присвоению кодов районам выращивания и объектам для упаковки грейпфрутов на экспорт и т. д.
Свежий грейпфрут из Вьетнама теперь доступен на рынках 14 стран и территорий, таких как США, Южная Корея, Новая Зеландия... Вьетнам является вторым по величине производителем грейпфрутов в мире, занимая около 110 000 гектаров земли и производя более 1,2 миллиона тонн в год. Сбор грейпфрутов в основном сосредоточен в дельте Меконга, дельте Красной реки, а также в северных центральных районах страны и горах. Многие особые сорта грейпфрутов, такие как: Засань, Намрой, Фук Трач, Зиен, Доан Хынг, Тан Чиеу... способствуют разнообразию и богатству вьетнамской грейпфрутовой продукции. Оборот экспорта свежих грейпфрутов составляет около 60 миллионов долларов США (в 2024 году).