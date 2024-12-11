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Вьетнамские вузы поднялись в рейтинге устойчивого развития университетов мира QS
Это заметный рост по сравнению с прошлым годом, когда в рейтинг были включены только восемь университетов Вьетнама. Университет Хюэ и Университет Дананга впервые вошли в рейтинг в этом году.
Рейтинги QS оценивают университеты на основе их усилий в области устойчивого развития в трех основных областях: воздействие на окружающую среду, социальное воздействие и управление. Они оценивают вклад вузов в устойчивое развитие посредством исследований, преподавания и вовлечения общественности.
Среди вьетнамских университетов, вошедших в рейтинг 2025 года, - Вьетнамский национальный университет в Ханое (325-е место), Университет Зуй Тан (538-е), Экономический университет Хошимина (653-е), Ханойский университет науки и технологий (702-е), Вьетнамский национальный университет в Хошимине (880-е), Университет Тон Дык Тханг (921-930), Университет Кантхо (1 061-1 080), Университет Нгуен Тат Тхань (1 451-1 500), Университет Хюэ (1 501 ), Университет Дананга (1 501 ).
Вьетнамский национальный университет в Ханое заметно поднялся на 456 позиций и теперь занимает 325-е место, что делает его лучшим учебным заведением во Вьетнаме. Это значительное улучшение объясняется его улучшенными показателями по всем трем критериям устойчивого развития: управление, воздействие на окружающую среду и социальное воздействие.
Успех университета отражает его долгосрочную приверженность устойчивому развитию. Уделяя особое внимание исследованиям в области изменения климата, экологически чистой энергетики и сохранения биоразнообразия, Вьетнамский национальный университет в Ханое внес значительный вклад как внутри страны, так и за рубежом. Его партнерские отношения с мировыми исследовательскими институтами усилили его влияние, а инициативы в области гендерного равенства, общественной поддержки и общественного здравоохранения усилили его роль в улучшении социального обеспечения.
Включение большего числа вьетнамских университетов в рейтинг устойчивого развития QS свидетельствует о растущем признании их вклада в глобальные усилия по обеспечению устойчивого развития