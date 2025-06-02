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Вьетнамские врачи провели успешное внутриутробное вмешательство для сингапурской матери

Специалисты по фетальным вмешательствам и детские кардиологи из больницы Тызу и Детской больницы № 1 28 мая успешно провели сложное внутриутробное вмешательство на сердце 22-недельного плода сингапурской женщины, у которого был диагностирован тяжелый врожденный порок сердца.
  Вьетнамские врачи проводят успешное внутриутробное вмешательство для сингапурской матери. Фото: ВИA  
Пациентка была направлена сингапурской женской и детской больницей KK в больницу Хошимина для лечения, поскольку в Сингапуре эта современная процедура была недоступна.

Этот случай стал девятым вмешательством на сердце плода, проведенным в городе Хошимин, и он считался самым технически сложным на сегодняшний день из-за чрезвычайно раннего срока беременности плода - его вес составлял всего 600 граммов, а также тяжести состояния, поскольку у него было диагностировано редкое и угрожающее жизни состояние, известное как атрезия аорты.

41-летняя мама ждет своего первого ребенка в сентябре 2025 года после более чем 10 лет бесплодия благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Ее беременность была трудной. Сингапурские врачи диагностировали у плода тяжелый врожденный порок сердца, что создавало высокий риск мертворождения.

В Детской больнице № 1 пациентка прошла тщательное обследование сердца плода, которое подтвердило первоначальный диагноз. Затем медицинские бригады двух вьетнамских больниц провели виртуальную консультацию с ведущими специалистами из Австралии и Франции. Все согласились с диагнозом и необходимостью срочного вмешательства для спасения плода.

Тот факт, что ведущая больница Сингапура проактивно направила пациента на лечение в Хошимин, отражает не только доверие к местному медицинскому опыту, но и признание АСЕАН передовых возможностей Вьетнама в области фетальной медицины.

Это знаменует собой важную веху в развитии фетальной медицины и передовых медицинских технологий в городе Хошимин, подтверждая решимость южного мегаполиса стать ведущим специализированным медицинским центром в Юго-Восточной Азии.

ВИА/ИЖВ

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