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НОВОСТИ

Вьетнамские врачи предоставили бесплатный медосмотр и выдали лекарства камбоджийцам

Делегация врачей и фельдшеров Благотворительного общества г. Хошимина совместно с спонсорами и местными властями общины Ко Кхсач Тонлеа, округ Санг, провинция Кандаль, Камбоджа, организовали бесплатный медосмотр, консультирование и выдачу лекарств примерно 800 камбоджийцам этой общины. В первой половине дня 17 июня делегация врачей и фельдшеров Благотворительного общества г. Хошимина совместно с спонсорами и местными властями общины Ко Кхсач Тонлеа, округ Санг, провинция Кандаль, Камбоджа, организовали бесплатный медосмотр, консультирование и выдачу лекарств примерно 800 камбоджийцам этой общины.

С начала 2023 года по настоящее время Посольство Вьетнама в Камбодже, социальные благотворительные организации, агентства и подразделения в стране организовали многие медицинские делегации врачей и фельдшеров для предоставления бесплатного медосмотра, консультирования и выдачи лекарств сообществу камбоджийцев вьетнамского происхождения, сообществу других этнических групп и камбоджийским жителям. Это практическое и гуманитарное мероприятие, демонстрирующее солидарность и традицию взаимопомощи народов Вьетнама и Камбоджи.

ИЖВ/ВИА

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