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Вьетнамские врачи предоставили бесплатный медосмотр и выдали лекарства камбоджийцам
С начала 2023 года по настоящее время Посольство Вьетнама в Камбодже, социальные благотворительные организации, агентства и подразделения в стране организовали многие медицинские делегации врачей и фельдшеров для предоставления бесплатного медосмотра, консультирования и выдачи лекарств сообществу камбоджийцев вьетнамского происхождения, сообществу других этнических групп и камбоджийским жителям. Это практическое и гуманитарное мероприятие, демонстрирующее солидарность и традицию взаимопомощи народов Вьетнама и Камбоджи.