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Вьетнамские врачи оставили свой след на мировой карте пересадки трахеи
7 августа директор Больницы вьетнамско-немецской дружбы, кандидат наук Зыонг Дык Хунг сообщил, что врачам его больницы удалось осуществить трансплантацию сегмента трахеи от донора со смертью мозга в сочетании с операцией по пластике шейного отдела пищевода.
Это была одна из редких операций по пересадке трахеи в сочетании с пластикой шейного отдела пищевода в мировой медицине, которая впервые во Вьетнаме была выполнена успешно.
Таким образом, Больница вьетнамско-немецкой дружбы оставила свой след на мировой карте трансплантации трахеи, внеся свой вклад в укрепление авторитета и позиции бренда вьетнамской медицины в мире.
Питание через гастростому на протяжении двух лет
В июле 2022 года 25-летний пациент Л.В.Н. из провинции Тханьхоа попал в дорожно-транспортное происшествие и ему поставили следующие диагнозы: черепно-мозговая травма, челюстно-лицевая травма, закрытая травма грудной клетки и травма печени. Затем ему было проведено комбинированное хирургическое вмешательство на челюстно-лицевой области и шее, а также консервативное лечение других поврежденных органов. После операции за этим пациентом наблюдали и провели интенсивную терапию и реанимацию (с трахеостомией). При стабильном состоянии здоровья его перевели в местную больницу для дальнейшего лечения.
Спустя месяц после наложения трахеостомы пациенту не удалось пройти консервативное лечение и стентирование трахеи, затем была проведена операция по анастомозу трахеи в одном из медицинских учреждений Ханоя, но она оказалась безуспешной из-за сложного повреждения и стеноза длинного сегмента трахеи (через 2 месяца наблюдалось затруднение дыхания и трахеостомию пришлось провести навсегда).
Во время лечения стеноза шейного отдела трахеи, когда не требовалось накладывать постоянную трахеостому, пациент мог совершенно нормально принимать пищу через рот и получать противорубцовые инъекции в поврежденной области трахеи.
К маю 2023 года, после 6-й инъекции у пациента через трахеостому возникли выделения белого цвета. Гастроэнтерологи диагностировали трахеопищеводный свищ в месте противорубцовой инъекции трахеи и наложили гастростому. Пациент по-прежнему проходил периодический медосмотр в Больнице вьетнамско-немецкой дружбы.
На протяжении почти двух лет пациент не мог принимать пищу через рот, а должен был применять желудочный зонд; не мог дышать носом, а лишь через трахеостому на шее...
«В то время все, что пациент ел или пил, попадало бы в легкие. На его теле не только «сделали вырез» для дыхания, но и в нижней части его живота сделали отверстие для перекачки пищи прямо в желудок», - подчеркнул кандидат наук Зыонг Дык Хунг.
Открывается возможность для спасения жизней многих людей
Для лечения сложных травм у пациента врачи Больницы вьетнамско-немецкой дружбы провели междисциплинарные консультации (с участием представителей отоларингологического отделения, гастроэнтерологического отделения, отделения торакальной хирургии, отделения медицинской реабилитации, отделения анестезии и реанимации, банка тканей, отделения питания...). Они сошлись во мнении о необходимости проведения операции пациенту на двух этапа: на первом этапе – операцию по пластике шейного отдела пищевода или пластике пищевода толстой кишкой; на втором этапе – операцию по пластике голосовой щели в сочетании с пересадкой шейного отдела трахеи путем использования сегмента трахеи от донора со смертью мозга.
После периода тщательной подготовки лучшими врачами Больницы вьетнамско-немецкой дружбы 11 апреля 2024 года пациенту была проведена операция по пластике шейного отдела пищевода; а 13 мая 2024 года ему была выполнена операция по пересадке шейного отдела трахеи за счет использования сегмента трахеи от донора со смертью мозга в сочетании со стентированием трахеи, транспозицией грудино-ключично-сосцевидной мышцы с обеих сторон, охватывавшей трансплантированный сегмент трахеи.
После периода интенсивной терапии пациент был выписан из больницы и вернулся домой 25 июня 2024 года. Спустя один месяц после этого он прошел повторный медосмотр в «удовлетворительном» состоянии здоровья (его вес увеличился на 5 килограммов).
Директор Больницы вьетнамско-немецкой дружбы Зыонг Дык Хунг отметил, что операция по трансплантации трахеи в целом, и по пересадке дыхательных путей в частности, по-прежнему представляет собой вызов для мировой медицины. На данный момент в мире было зафиксировано менее 10 случаев пересадки трахеи, таких как у вышеупомянутого пациента. В Таиланде за 20 месяцев было выявлено только два подобных случая, а в других странах мира аналогичные операции оказались неудачными.
Более того, операция по пересадке трахеи в Больнице вьетнамско-немецкой дружбы была гораздо сложнее из-за двух одновременно полученных молодым пациентом травм (трахеи и пищевода).
Результаты лечения этого пациента открывают перед пациентами с повреждением сегмента трахеи длиной более 6 см (из-за травмы, врожденного стеноза трахеи или опухоли...) хорошие перспективы для восстановления проходимости дыхательных путей.
Также по словам главы Больницы вьетнамско-немецкой дружбы, с начала этого года в его больнице были зафиксированы 16 доноров органов со смертью мозга.
Один донор органов со смертью мозга может спасти по меньшей мере четырех человек. Такие органы, как сердечный клапан, кровеносные сосуды, трахея..., хранящиеся в банке тканей при Больнице вьетнамско-немецкой дружбы, предоставляют другим пациентам возможность выжить.