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Вьетнамские военные отправились на спасательную операцию в Турцию

76 военнослужащих Вьетнама отправились в Турцию в ночь на 12 февраля, чтобы помочь стране в восстановлении после разрушительного землетрясения.
  На церемонии проводов. Фото: qpvn.vn  
76 военнослужащих Вьетнама отправились в Турцию в ночь на 12 февраля, чтобы помочь стране в восстановлении после разрушительного землетрясения.

Присутствующий на церемонии проводов генерал-полковник Нгуен Тан Кыонг, начальник Генерального штаба Вьетнамской народной армии (ВНА) и заместитель министра национальной обороны, высоко оценил дух и решимость офицеров и солдат, заявив, что Центральная военная комиссия и Министерство национальной обороны надеются, что они отлично справятся с поставленными задачами.

Военнослужащие изучат место происшествия и наметят план спасения сразу по прибытии туда, намеченном на ночь 13 февраля, сказал генерал-майор Фам Ван Тай, заместитель директора Департамента поисково-спасательных операций и заместитель начальника Управления национального Комитета по реагированию на инциденты и стихийные бедствия, поиску и спасению, который был назначен главнокомандующим силами ВНА в гуманитарных операциях и операциях по оказанию помощи в Турции.

В тот же день 35 тонн груза также были доставлены в международный аэропорт Нойбай, а затем в Турцию для проведения спасательных работ.

Ранее группа Министерства общественной безопасности Вьетнама в составе 24 человек занималась поисково-спасательными работами в турецком юго-восточном городе Адыяман, который является одним из наиболее пострадавших от землетрясения населенных пунктов, после прибытия в международный аэропорт Стамбула 10 февраля.

По сообщению Департамента пожарной безопасности, борьбы и спасения при министерстве, из-за трудностей с проездом и транспортировкой 15 тонн оборудования для спасательных работ они были разделены на две группы, чтобы добраться до места происшествия.

11 февраля военные начали работать на развалинах здания в Адыямане, где, по словам местных властей, под завалами находятся 15 человек.

Энтузиазм и профессионализм вьетнамских спасательных сил в Турции были высоко оценены Турцией, а также другими международными спасательными группами, сказал полковник Нгуен Минь Кхыонг, глава миссии, добавив, что команда использует специализированное оборудование из Вьетнама и другое оборудование, доступное в принимающей стране.

По словам офицера, силы получили поддержку от посольства Вьетнама в Турции и волонтеров в стране. Однако они по-прежнему сталкиваются с трудностями, связанными с суровой погодой и языковым барьером.

Это первый раз, когда Вьетнам развернул поисково-спасательные силы в координации с другими странами после стихийного бедствия.

ВИА/ИЖВ

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