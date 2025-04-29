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Вьетнамские военнослужащие активно тренируются в России, готовясь к 9 мая
По данным газеты «Нянзан», как сообщил заместитель начальника Первого сухопутного офицерского училища, глава делегации генерал-майор Нгуен Ван Тхань, на первых тренировках 25 и в первой половине дня 26 апреля военнослужащие испытывали некоторые затруднения. Однако уже к второй половине дня 26 апреля они успешно преодолели трудности, и их строевая выправка стала более слаженной, четкой и мощной.
Состояние их здоровья и моральный дух оцениваются как отличные. Военнослужащие проявляют высокую активность и энтузиазм на тренировках. По завершении каждой тренировки проводится незамедлительное извлечение опыта с целью своевременного устранения недостатков.
В состав делегации Вьетнама для участия в параде входят курсанты и офицеры Первого сухопутного офицерского училища в возрасте от 19 до 30 лет, ростом от 1,80 м, обладающие стройной физической формой и способные выполнять строевые приемы быстро, четко и слаженно. В связи с ограниченным временем до проведения парада, тренировки проводятся активно непосредственно на местах проживания, предоставленных принимающей стороной.
Утром 25 апреля, при неожиданно похолодавшей погоде в Москве, 68 военнослужащих Вьетнамской народной армии официально приступили к первой тренировке.
Ещё вчера в Москве стояла весенняя тёплая погода... но сегодня утром температура резко упала до 10–15°C. По прогнозам, в ближайшие дни ночью ожидаются заморозки до –2°C.
Это первый раз, когда Вьетнамская народная армия принимает участие в международном параде на Красной площади в России. Это историческая миссия и национальная гордость.
68 военнослужащих - это лучшие курсанты Первого сухопутного офицерского училища. Перед поездкой они ежедневно тренировались по 9 часов в условиях палящего солнца и внезапных дождей, чтобы быть готовыми ко всем климатическим вызовам в России.
В ближайшие дни делегация продолжит тренировки по расписанию, в том числе на самой Красной площади, перед генеральной репетицией 7 мая. А 9 мая Вьетнамская военная делегация выйдет на Красную площадь, с гордостью пронесёт государственный флаг и военную форму Вьетнама, продемонстрировав стойкость, дисциплину и пылающий патриотизм солдат Дяди Хо.