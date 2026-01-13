Корреспондент ВИА в Брюсселе со ссылкой на публикацию на бельгийском новостном портале rtbf.be сообщает, что традиционные вьетнамские блюда - такие как нэм, ча зо (жареные спринг-роллы) и блюда из рисовой бумаги - всё шире используются на европейских кухнях в креативной интерпретации с ярко выраженным западным кулинарным духом.

Жареные нэмы (жареные спринг-роллы). (Фото: ВИА)

Из привычного ингредиента азиатской кухни рисовая бумага сегодня превращается в разнообразные новые блюда, соответствующие вкусам и гастрономическим традициям Бельгии и соседних стран.

Рисовая бумага, происходящая из Вьетнама, является универсальным продуктом: её можно использовать для рулетов, жарки во фритюре или на сковороде. Благодаря этому тонкие листы легко «адаптируются к местным обычаям», становясь основой как для лёгких закусок, так и для сытных горячих блюд в европейском меню. По данным RTBF, многие бельгийские шеф-повара и любители кулинарии экспериментируют с рисовой бумагой в европейских блюдах, от закусок до основных блюд, и получают весьма положительные отзывы.

В Европе посетители ресторанов хорошо знакомы с азиатскими рулетами - такими как свежие рулеты (rouleaux de printemps), жареные нэм или жареные спринг-роллы. В то же время и в западной кухне существуют сходные блюда в «оболочке из теста», например блинчики с уткой по-пекински, голландские лумпиа или японские гёдза. В этом контексте вьетнамская рисовая бумага становится лёгким, гибким и удобным решением для новых кулинарных интерпретаций.

По данным RTBF, способ использования рисовой бумаги очень прост: достаточно слегка увлажнить её тёплой водой, чтобы она стала мягкой, сохранив при этом упругость, после чего её можно начинять самыми разными ингредиентами. Традиционные рецепты, такие как свежие рулеты с рисовой лапшой, креветками, жареной свининой чар сиу и ароматной зеленью, подаваемые с тёмным соусом, по-прежнему пользуются большой популярностью. Жареные нэмы с начинкой из свинины, моркови и стеклянной лапши, подаваемые с рыбным соусом и свежей зеленью, также стали хорошо знакомым блюдом, «завоевавшим симпатии» во многих европейских ресторанах.

Однако бельгийские шеф-повара пошли дальше. RTBF приводит примеры популярных креативных вариаций: нэм с моцареллой и пармской ветчиной, нэм с итальянской колбасой мортаделлой и сыром пармезан, а также оригинальный вариант с сыром Эрве и фруктовым сиропом. Эти блюда сохраняют простоту и текстуру рисовой бумаги, но дополняются насыщенными вкусами европейской кухни, создавая интересное гастрономическое сочетание.

Рисовая бумага используется и в совершенно новых формах. По данным RTBF, в Бельгии многие готовят из неё «рисовые клёцки» в корейском стиле: листы смачивают водой, сворачивают, нарезают кусочками и готовят с овощами в соевом и остром соусе - получается горячее, сытное блюдо, особенно популярное в холодные дни. Кроме того, рисовую бумагу применяют как «оболочку» для блюд на пару или жареных, наподобие итальянских равиоли, с начинками из свинины, сыра рикотта, шпината, тыквы или грибов.

По оценке RTBF, вьетнамская рисовая бумага всё больше завоёвывает симпатии европейских гурманов благодаря своей универсальности, простоте приготовления и способности сочетаться с различными западными ингредиентами. Это кулинарное переплетение не только расширяет влияние вьетнамской кухни, но и обогащает многокультурную гастрономическую карту Бельгии и других стран.