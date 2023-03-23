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Вьетнамские блюда вошли в топ лучших блюд мира
Согласно веб-сайту, в состав бо кхо входят такие ингредиенты, как нарезанная кубиками говядина, морковь, лемонграсс, корица, чили, перец, чеснок и лук-шалот, тушеные в остром и ароматном бульоне. Его также можно подавать с лапшой или хлебом, а на гарнир принято подавать разнообразную свежую зелень.
Бо ньунг зам - это вьетнамский вариант хот-пота, который традиционно подается в общем стиле. В своей основной форме блюдо состоит из бульона со вкусом уксуса, который также может включать кокосовое молоко или сок, лемонграсс, лук или другие добавки, в то время как типичные гарниры включают тонко нарезанную сырую говядину, разнообразные свежие овощи и зелень, такие как ростки фасоли, дайкон, листья салата, огурцы, мяту, базилик и листья периллы.
Бун ча - это блюдо из свинины и лапши, которое неразрывно связано с Ханоем, откуда, как полагают, оно родом. Блюдо сочетает в себе три элемента: миску свиных фрикаделек, приготовленных на гриле, которые подаются в холодном бульоне, тарелку рисовой лапши и сочетание различной свежей зелени, такой как листья периллы, листья салата, кориандр и ипомея.
Хотя бун ча или аналогичные сорта можно найти в других частях Вьетнама, ханойский вариант пользуется большим уважением и является «обязательным» блюдом для большинства иностранных гостей.