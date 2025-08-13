Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Вьетнамские бананы постепенно укрепляют позиции на рынке Японии

Вьетнамские бананы становятся всё более популярными в японских продуктовых магазинах, поскольку многолетнее доминирование импорта бананов с Филиппин начинает ослабевать, сообщает Nikkei Asia. По данным японской таможенной статистики, импорт бананов из Вьетнама в 2024 году достиг 33 тыс. тонн, увеличившись почти в 14 раз по сравнению с 2019 годом. Доля Вьетнама на японском рынке за этот период выросла с 0,2% до 3,2%. Только в июле экспорт вьетнамских бананов в регион Токио более чем удвоился по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Хотя вьетнамские бананы пока занимают относительно небольшую долю в общем объёме импорта Японии, этот рост уже подрывает доминирующее положение Филиппин на рынке. Вьетнам в настоящее время является третьим по величине поставщиком бананов в Японию, уступая лишь Филиппинам и Эквадору.

По мнению участников отрасли, столь быстрое развитие обусловлено конкурентоспособной ценой и высоким качеством продукции.

Один из оптовых торговцев сельхозпродукцией на токийском рынке Ота сообщил, что вьетнамские бананы стали появляться здесь всё чаще, причём первые партии из Вьетнама поступили примерно в 2023 году.

Себестоимость выращивания бананов во Вьетнаме ниже, чем на Филиппинах и в других крупных странах-производителях. Более близкое географическое расположение Вьетнама к Японии по сравнению с производителями из Латинской Америки, такими как Мексика и Эквадор, также помогает снижать транспортные расходы.

В Токио одна из сетей продуктовых магазинов продаёт вьетнамские бананы примерно на 10% дешевле, чем филиппинские.

Кроме того, Вьетнам пользуется благоприятными торговыми условиями в рамках Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP), в соответствии с которым японские тарифы на бананы из Вьетнама уже снижены до 5,4% и будут полностью отменены к 2028 году. Этот фактор, как ожидается, продолжит усиливать ценовую конкурентоспособность Вьетнама.

