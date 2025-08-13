НОВОСТИ
Вьетнамские бананы постепенно укрепляют позиции на рынке Японии
Хотя вьетнамские бананы пока занимают относительно небольшую долю в общем объёме импорта Японии, этот рост уже подрывает доминирующее положение Филиппин на рынке. Вьетнам в настоящее время является третьим по величине поставщиком бананов в Японию, уступая лишь Филиппинам и Эквадору.
По мнению участников отрасли, столь быстрое развитие обусловлено конкурентоспособной ценой и высоким качеством продукции.
Один из оптовых торговцев сельхозпродукцией на токийском рынке Ота сообщил, что вьетнамские бананы стали появляться здесь всё чаще, причём первые партии из Вьетнама поступили примерно в 2023 году.
Себестоимость выращивания бананов во Вьетнаме ниже, чем на Филиппинах и в других крупных странах-производителях. Более близкое географическое расположение Вьетнама к Японии по сравнению с производителями из Латинской Америки, такими как Мексика и Эквадор, также помогает снижать транспортные расходы.
В Токио одна из сетей продуктовых магазинов продаёт вьетнамские бананы примерно на 10% дешевле, чем филиппинские.
Кроме того, Вьетнам пользуется благоприятными торговыми условиями в рамках Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP), в соответствии с которым японские тарифы на бананы из Вьетнама уже снижены до 5,4% и будут полностью отменены к 2028 году. Этот фактор, как ожидается, продолжит усиливать ценовую конкурентоспособность Вьетнама.