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Вьетнамские бананы на гриле - один из самых вкусных десертов в мире
В нем сладкое блюдо описывалось как хрустящее, дымчатое и ароматное, и его лучше всего подавать со слегка подслащенным сливочным кокосовым молоком и жареным арахисом.
Банан на гриле - это знаменитая закуска из дельты Меконга, которую можно найти во многих частях южного региона Вьетнама. Очищенный банан маринуют с небольшим количеством сахара и соли в течение 30 минут. Затем его покрывают клейким рисом, приготовленным в кокосовом молоке, заворачивают в банановый лист и затем обжаривают на гриле.
Culinary Journeys (Кулинарные путешествия), программа о еде, которая ежемесячно выходит на CNN International, составила список. Его цель - познакомить зрителей с лучшими блюдами в мире. Они также могут продвигать свои собственные блюда, загружая изображения в Instagram с хэштегом #CNNfood, а затем кулинарные эксперты CNN выбирают блюда для показа в программе.
Среди других заметных десертов в списке были брауни «блонд» из Катара, кенийский чизкейк, Сандеш из Индии и другие.