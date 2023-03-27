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Вьетнамские авиалинии возобновляют прямые рейсы между Данангом и японским аэропортом Нарита
Почти 180 японских пассажиров рейса Vietnam Airlines были встречены арт-перформансом и подарками от города.
Заместитель директора Департамента туризма Дананга Нгуен Суан Бинь сказал, что Япония считается ключевым рынком туризма города со стабильным ростом. В 2019 году в этот город прибыло более 183.000 японцев, что почти на 200% больше, чем в 2015 году (92.000 прибытий).
С тех пор как Вьетнам вновь открылся для международного туризма в марте 2022 года, город принял около 27.000 японских посетителей. Ожидается, что возобновление регулярных рейсов из Нариты в Дананг внесет положительный вклад в привлечение японских туристов обратно в Дананг и из Дананга в Японию в ближайшее время.
По данным авиакомпании, на начальном этапе, начиная с 26 марта 2023 года по 30 июня 2023 года, по маршруту Нарита — Дананг будет выполняться четыре рейса в неделю по вторникам, средам, субботам и воскресеньям.
С 1 июля Vietnam Airlines планирует выполнять ежедневные рейсы с частотой семь рейсов в неделю в попытке увеличить туризм и торговый обмен между Японией и центральным регионом Вьетнама.