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Вьетнамские авиакомпании готовятся к напряженному летнему сезону путешествий

С приближением летних каникул и ростом спроса на путешествия вьетнамские авиакомпании увеличивают пропускную способность, особенно на популярных маршрутах, ведущих к туристическим направлениям.

 

Администрации гражданской авиации Вьетнама (CAAV) сообщила о превышении среднего уровня бронирования на нескольких маршрутах из Ханоя и Хошимина в популярные туристические места. Наибольшим спросом пользуются выходные дни и дни ближе к вылету: на некоторых маршрутах уровень бронирования превышает 50 %. Даже в будние дни уровень бронирования остается высоким и колеблется между 20 и 40 %.

На такие направления, как Куйньон, Фукуок, Нячанг и Дьенбьен, приходится особенно много заказов как из Ханоя, так и из Хошимина.

Чтобы удовлетворить этот растущий спрос, авиакомпании предлагают различные тарифы, в том числе несколько значительно более дешевых вариантов по сравнению с максимальными тарифами, установленными для эконом-класса.

Лидеры отрасли считают, что существует множество возможностей для сотрудничества между авиакомпаниями и туристическими компаниями, чтобы добиться максимальной эффективности и доступности по цене. Ле Хонг Ха, генеральный директор Vietnam Airlines Corporation, предложил туристическим компаниям предлагать скидки на проживание в первые сутки для пассажиров, прибывающих ночными рейсами. Учитывая глобальную нехватку воздушных судов, авиакомпании должны работать вместе и обмениваться передовым опытом, чтобы максимально повысить эффективность полетов.

Заместитель генерального директора VietJetAir До Суан Куанг предложил дополнительные меры по поддержке авиационного и туристического секторов. К ним относятся сохранение механизмов государственной поддержки в отношении экологического налога на топливо, снижение сборов на новых международных маршрутах и снижение банковских процентных ставок для авиакомпаний, отелей и туристических компаний.

Он также призвал государство поддерживать политику развития авиапарка Vietnamese airlines, а также более эффективные методы управления аэропортами, такие как эффективное распределение слотов для полетов и аэропортовые операции, для увеличения общей пропускной способности.

ИЖВ/ВИА

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