Вьетнамская экономика быстро восстановится в этом году

Есть многообещающие признаки для Вьетнама и его экономического восстановления в этом году, сказала Кейтлин Визен, представитель Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) во Вьетнаме.

В интервью, данном Vietnam Investment Review, Кейтлин Визен также высоко оценила усилия правительства Вьетнама, направленные на то, чтобы сделать безопасность людей приоритетом во время пандемии, особенно руководство правительства в быстром и справедливом развертывании вакцин против COVID-19. По ее словам, кампания по вакцинации позволила правительству еще больше открыться для бизнеса и туризма.

Кейтлин Визен отметила, что в прошлом году Вьетнам представил два пакета поддержки для тех, кто пострадал от карантина и социального дистанцирования: первый на сумму 2,7 млрд. долл. США, а второй — 1,13 млрд. долл. США.

Она подчеркнула, что в этом году рост ускорится, поскольку открыты туризм, транспорт и другие услуги. Однако нереально думать, что произойдет немедленное возвращение к траектории роста, существовавшей до пандемии. Кейтлин Визен указала на многочисленные проблемы, включая климатический кризис; рост цен на топливо; нарушение цепочки поставок из-за длительных блокировок; и последствия войны на Украине.

Таким образом, правительство играет важную роль в обеспечении устойчивого роста после окончания этого года. По ее словам, это будет включать увеличение предложения долгосрочного финансирования, содействие росту отечественных компаний за счет модернизации технологий и государственных инвестиций, а также увеличение финансирования борьбы с изменением климата.

По словам Кейтлин Визен, для достижения цели достижения статуса страны с высоким уровнем дохода к 2045 году Вьетнаму необходимо инвестировать в национальную конкурентоспособность, повышение стоимости отечественной промышленности, модернизацию технологических и инновационных возможностей.

Чтобы поддержать обязательство Вьетнама по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году, ПРООН предпринимает ряд действий. В декабре прошлого года ПРООН и другие партнеры подтвердили нашу приверженность Вьетнаму и усилиям страны по достижению новых климатических целей, отметила она.

ПРООН готова работать совместно с группой доноров-единомышленников над определяемыми на национальном уровне вкладами для поддержки правительства в мобилизации международных ресурсов, включая сочетание увеличения государственных и частных инвестиций, использование официальной помощи в целях развития и льготных кредитов для снижения затрат для Вьетнама, а также предоставить необходимый опыт, знания и технологии для ускорения «зеленого» перехода и улучшения нормативно-правовой базы для справедливого энергетического перехода.

Она поддерживает Министерство природных ресурсов и окружающей среды в пересмотре Национальной стратегии реагирования на изменение климата, чтобы привести ее в соответствие с целью достижения нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году. Стратегия свяжет обязательства Вьетнама в отношении экологически чистой энергии, сокращения выбросов метана, поэтапного отказа от угля и защиты лесов, чтобы достичь целей к 2050 году и преобразовать их в конкретные действия.

Опираясь на существующие программы совместно с проектами, финансируемыми Зеленым климатическим фондом и Глобальным экологическим фондом, ПРООН тесно сотрудничает с ключевыми министерствами, чтобы наметить необходимые меры в каждом секторе и регионе и мобилизовать самую свежую и надежную научную информацию по текущим и прогнозируемым последствиям изменения климата.

ПРООН углубляет свое партнерство с правительством Вьетнама для защиты уязвимых групп населения от воздействия изменения климата с помощью комплексных программ устойчивости к штормам и наводнениям в прибрежных провинциях, управления водными ресурсами в центральном высокогорье и экологического управления в районе дельты Меконга, чтобы гарантировать, что никто не остается позади в процессе адаптации к изменению климата.

ПРООН также разрабатывает новый крупный проект, направленный на повышение устойчивости прибрежных сообществ и реализацию природных решений для защиты мангровых зарослей и кораллов, поддерживая при этом местные средства к существованию и экотуризм, добавила Кейтлин Визен.