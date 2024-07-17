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Вьетнамская школа по нейтрино 2024 открывается в городе Куйньоне
Среди них - профессор Юичи Ояма из Института KEK, Япония; профессор Ацуму Судзуки из Университета Кобе, Япония; профессор Макото Миура из ICRR, Токийский университет, Япония; профессор Дженнифер Томас из Университетского колледжа Лондона, Великобритания; профессор Санджиб Кумар Агарвалла из Института физики (IOP), Бхубанесвар, Индия; профессор Джунтинг Хуанг из Шанхайского университета Цзяо Тун, Китай; и профессор Цуёси Накая из Токийского университета, Япония.
В течение недели участники мероприятия получат информацию о физике и нейтрино, фундаментальных принципах и современных методах обнаружения этих частиц, текущих и будущих нейтринных проектах, а также о научных прорывах, ставших возможными благодаря этим экспериментам.
Кроме того, слушатели приобретут такие специфические навыки, как моделирование взаимодействий нейтрино, научатся классифицировать эти взаимодействия с помощью изображений, полученных с детектора Super-Kamiokande (эксперимент, который непосредственно способствовал присуждению Нобелевской премии по физике 2015 года), и управлять базовой системой измерения космических лучей, разработанной исследовательской группой по физике нейтрино в ICISE.
Выступая на церемонии открытия, профессор Чан Тхань Ван, председатель Вьетнамской научной ассоциации «Вьетнамская встреча» и директор ICISE, подчеркнул растущее значение нейтринной физики в мире исследований в области физики элементарных частиц.
Впервые проведенная в 2017 году при поддержке ведущих нейтринных физиков из Японии, школа завоевала отличную репутацию и смогла привлечь участников из Европы, США, Японии, Индии и Юго-Восточной Азии.
Вьетнамская школа по нейтринной физике дает своим студентам ценные и увлекательные знания в этой важнейшей отрасли современной физики и предлагает преобразующий образовательный опыт, способствующий личностному и академическому росту.
В тот же день в ICISE была открыта 30-я Вьетнамская школа по физике (VSOP30), в которой приняли участие 34 ученых и исследователей из 13 стран и территорий.
Мероприятие будет посвящено физике частиц и темной материи, как теории, так и эксперименту. Помимо фундаментальных знаний по квантовой теории поля и Стандартной модели (СМ), в лекциях будут рассмотрены теории за пределами СМ, темная материя, экспериментальные методы для поиска на коллайдере LHC, методы Монте-Карло и машинное обучение.
В мероприятии принимают участие многочисленные исследователи со всего мира. Его цель - объединить и направить студентов, увлеченных физикой. Школа предлагает серию лекций по физике элементарных частиц, теоретической и экспериментальной темной материи.
В частности, у участников будет возможность ознакомиться с актуальными темами исследований, которыми занимаются лекторы. Лекции основываются на фундаментальных знаниях от бакалавриата до продвинутого уровня.
Завершение VSOP 30 запланировано на 26 июля.