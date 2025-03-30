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Вьетнамская швейная и текстильная промышленность строит более экологичное и разумное будущее
Помимо устойчивости, сектор использует передовые технологии в проектировании и производстве. Инвесторы работают над оптимизацией производственных мощностей, рационализацией цепочек поставок и повышением качества продукции, чтобы оставаться конкурентоспособными как на внутреннем, так и на мировом рынках.
В период до 2030 года акцент будет постепенно смещаться от быстрого роста к устойчивой и циркулярной бизнес-модели. К 2031-2035 годам планируется полностью интегрировать Вьетнам в циркулярную экономику, укрепить внутреннюю цепочку создания стоимости и занять высокодоходное место в глобальной цепочке поставок.
С этой целью Вьетнам инвестирует в научные технологии, повышает квалификацию рабочей силы и развивает высокотехнологичные текстильные и красильные проекты в промышленных зонах. В планах также расширение производства натуральных, экологически чистых материалов, ускорение цифровой трансформации и создание прочной экосистемы моды с глобально и регионально признанными брендами.
В швейно - текстильной промышленности Вьетнама работает более 7 000 швейных компаний, в которых занято свыше трех миллионов человек. До 80 % ее производственных мощностей направлено на экспорт, а остальная часть - на внутреннее потребление. Только в прошлом году объем экспорта одежды из Вьетнама достиг почти 44 миллиардов долларов США, увеличившись на 11,26% в годовом исчислении. Это достижение упрочило положение Вьетнама как второго по величине экспортера одежды и текстиля в мире, уступая только Китаю.
Благодаря 17 уже действующим соглашениям о свободной торговле (ССТ) нового поколения, отрасль готова к дальнейшему росту и в этом году планирует получить 48 миллиардов долларов США экспортной выручки.