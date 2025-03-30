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Вьетнамская швейная и текстильная промышленность строит более экологичное и разумное будущее

Вьетнам, второй по величине в мире экспортер одежды и текстиля, делает ставку на экологически чистые ткани, чтобы укрепить свое место в глобальной цепочке поставок. По словам председателя Вьетнамской ассоциации текстиля и одежды (VITAS) Ву Дык Жанга, многие вьетнамские предприятия уже производят экологически чистые материалы, такие как органический хлопок, переработанный полиэстер и тенсель. Это соответствует глобальной тенденции, поскольку крупные мировые бренды, работающие во Вьетнаме, взяли на себя обязательство достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году в соответствии с Хартией индустрии моды по защите климата.

Помимо устойчивости, сектор использует передовые технологии в проектировании и производстве. Инвесторы работают над оптимизацией производственных мощностей, рационализацией цепочек поставок и повышением качества продукции, чтобы оставаться конкурентоспособными как на внутреннем, так и на мировом рынках.

В период до 2030 года акцент будет постепенно смещаться от быстрого роста к устойчивой и циркулярной бизнес-модели. К 2031-2035 годам планируется полностью интегрировать Вьетнам в циркулярную экономику, укрепить внутреннюю цепочку создания стоимости и занять высокодоходное место в глобальной цепочке поставок.

С этой целью Вьетнам инвестирует в научные технологии, повышает квалификацию рабочей силы и развивает высокотехнологичные текстильные и красильные проекты в промышленных зонах. В планах также расширение производства натуральных, экологически чистых материалов, ускорение цифровой трансформации и создание прочной экосистемы моды с глобально и регионально признанными брендами.

В швейно - текстильной промышленности Вьетнама работает более 7 000 швейных компаний, в которых занято свыше трех миллионов человек. До 80 % ее производственных мощностей направлено на экспорт, а остальная часть - на внутреннее потребление. Только в прошлом году объем экспорта одежды из Вьетнама достиг почти 44 миллиардов долларов США, увеличившись на 11,26% в годовом исчислении. Это достижение упрочило положение Вьетнама как второго по величине экспортера одежды и текстиля в мире, уступая только Китаю.

Благодаря 17 уже действующим соглашениям о свободной торговле (ССТ) нового поколения, отрасль готова к дальнейшему росту и в этом году планирует получить 48 миллиардов долларов США экспортной выручки.

ИЖВ/ВИА

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