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Вьетнамская швейная и текстильная промышленность восстанавливается и демонстрирует удивительную устойчивость
19 июня он заявил прессе, что бизнес-сообщество сохраняет спокойствие и уверенность, определяя пути устранения узких мест в условиях взаимных тарифов США.
По его словам, экспорт сектора за пять месяцев вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,58 млрд долларов США. По его прогнозам, объем поставок за первое полугодие может превысить 22 млрд долларов США, а выручка за весь год может составить 47-48 млрд долларов США, благодаря ряду прорывов в ведении бизнеса и гибким стратегиям координации заказов среди предприятий.
Ву Дык Жанг подчеркнул, что экспорт текстильно-швейных изделий Вьетнама демонстрирует уверенный рост не только на традиционных рынках, таких как США, где Вьетнам сейчас превосходит Китай по стоимости экспорта одежды, но и в развивающихся регионах, включая Ближний Восток и Африку, охватывая более 130 мировых рынков.
Успехи сектора были достигнуты благодаря смелым инвестициям в современные производственные линии, что позволило вьетнамским компаниям выпускать сложную продукцию, которая была эксклюзивной для стран с развитой экономикой. По его словам, важнейшим фактором успеха стало сотрудничество между предприятиями, начиная с обмена заказами и информацией о рынке и заканчивая внутренними дистрибьюторскими сетями, что позволяет компаниям развиваться сообща, анеоставаться визоляции.
Он заявил, что VITAS является надежным партнером, который всегда прислушивается к проблемам сектора и предлагает правительству рекомендации по решению проблем.
Экологическая устойчивость стала краеугольным камнем стратегии развития сектора, сказал Ву Дык Жанг, объявив, что 25 июня ассоциация примет многочисленных инвесторов в промышленных парках по окрашиванию текстиля, отвечающих экологическим требованиям, в Хошимине, демонстрируя приверженность Вьетнама «зеленым» преобразованиям и обещаниям, данным на Конференции ООН по изменению климата в Глазго (COP26).
Цифровая трансформация была в центре внимания сектора: на рынках электронной коммерции появились различные продукты, получившие международное признание за качество и надежность.
По словам Ву Дык Жанга, в условиях глобализации, когда рынки конкурируют не только по цене, но и по ценности бренда и культурной самобытности, текстильная промышленность Вьетнама неуклонно создает свой уникальный характер и репутацию. Он считает, что пресса играет важную роль в том, чтобы помочь потребителям определить качество продукции и избежать подделок, тем самым укрепляя доверие к вьетнамским товарам и брендам.