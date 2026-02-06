Вьетнамская фондовая биржа провела рабочую встречу с FTSE Russell по вопросам дорожной карты повышения статуса рынка

Инвесторы следят за динамикой фондового рынка на бирже HOSE. (Фото: ВИА

5 февраля Вьетнамская фондовая биржа (VNX) провела рабочую встречу с организацией по классификации рынков FTSE Russell с целью рассмотрения хода реализации согласованных направлений сотрудничества, а также обсуждения ориентиров дальнейшего взаимодействия, направленного на обеспечение устойчивого развития и повышение статуса вьетнамского фондового рынка.



Во встрече приняли участие председатель Совета членов VNX Лыонг Хай Шинь, а также руководители биржевых площадок и профильных подразделений. Делегацию FTSE Russell возглавила главный исполнительный директор Фиона Бассетт, что свидетельствует о высокой заинтересованности и долгосрочной приверженности сотрудничеству с вьетнамским фондовым рынком.



В ходе встречи стороны обменялись информацией и обновили общий обзор вьетнамского фондового рынка за 2025 год, уделив особое внимание объёму рыночной капитализации, динамике фондовых индексов, развитию рынков акций, облигаций и производных финансовых инструментов, а также расширению базы инвесторов. Руководство VNX отметило достигнутые позитивные результаты, отражающие усилия по проведению реформ, повышению качества рыночной инфраструктуры и укреплению прозрачности в соответствии с международной практикой.



Особое внимание было уделено рассмотрению хода реализации направлений сотрудничества в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между VNX и FTSE Russell. Обсуждение было сосредоточено на принципах взаимодействия в развитии индексов, механизмах управления и направлениях коммерциализации. Данные вопросы рассматривались в духе тесного сотрудничества, обеспечения баланса интересов, соответствия международной практике и соблюдения правовых требований вьетнамского рынка.



Рабочая встреча подтвердила приверженность VNX и FTSE Russell укреплению долгосрочного стратегического сотрудничества, сопровождению вьетнамского фондового рынка на пути устойчивого развития, повышению его позиции на региональной и мировой финансовой карте, а также поддержке процесса повышения статуса рынка в соответствии с глобальными стандартами.