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Вьетнамская уличная еда в островном государстве Шри-Ланка
Имея страсть и желание распространять и знакомить мир с вьетнамской кухней, в 2014 году Фунг Хуен Нга открыла первый вьетнамский ресторан в Шри-Ланке под названием Pho Vietnam. За 10 лет работы знаменитые вьетнамские блюда, такие как фо, жареные немы, и спринг-роллы, стали знакомыми блюдами, известными многим местным жителям.
Выступая на мероприятии, посол Вьетнама в Шри-Ланке Хо Тхи Тхань Трук высоко оценила усилия Фунг Хуен Нга и вьетнамской общины в Шри-Ланке по представлению и продвижению вьетнамской кухни, сказала, что вьетнамское сообщество здесь едино и поддерживает друг друга, особенно во время недавнего экономического кризиса 2022 года. Они объединились для успешной организации многих значимых мероприятий, таких как Весак 2023 года, празднование Международного женского дня 8 марта. Она уверена, что при поддержке Комитета по связям с общественностью вьетнамское сообщество будет все больше развиваться.
В свою очередь, Фунг Хуен Нга сказала, что баньми – одно из знаменитых блюд Вьетнама, любимое как местными жителями, так и иностранными туристами, приезжающими во Вьетнам. Однако жители Шри-Ланки мало что знают об этой знаменитой уличной еде. По случаю 10-летия основания вьетнамского ресторана Pho она решила представить баньми, а также уголок вьетнамской уличной еды с лимонным чаем и кофе со льдом в Коломбо.
Согласно рейтингу 100 лучших сэндвичей в мире, опубликованному кулинарным сайтом Taste Atlas 11 марта, вьетнамский баньми получил наивысший балл — 4,6 из 5 звезд.
В настоящее время в Шри-Ланке действуют 4 вьетнамских ресторана. Это значительное число по сравнению с количеством ресторанов из других стран АСЕАН, открывающихся в Шри-Ланке. В последние годы вьетнамские рестораны координировали действия с посольством для организации многих значимых мероприятий, таких как День вьетнамского Фо, празднование дня рождения первого президента Вьетнама Хо Ши Мина 19 мая и Дня независимости Вьетнама 2 сентября. Благодаря усилиям вьетнамского сообщества, вьетнамская культура в целом и вьетнамская кулинарная культура в частности, постепенно стали известны жителям Шри-Ланки и международным друзьям.