Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнамская уличная еда в островном государстве Шри-Ланка

По сообщению корреспондента ВИА в Южной Азии, 15 марта вьетнамский ресторан Pho в Коломбо представил вьетнамское блюдо баньми для вьетнамцев, проживающих в стране, и местных жителей.
  "Баньми" подают в ресторане "Pho Vietnam" в Коломбо, Шри-Ланка. (Фото: ВИA)  
На мероприятии присутствовали посол Вьетнама в Шри-Ланке Хо Тхи Тхань Чук, сотрудники посольства, представители вьетнамской общины, международные и шри-ланкийские друзья.

Имея страсть и желание распространять и знакомить мир с вьетнамской кухней, в 2014 году Фунг Хуен Нга открыла первый вьетнамский ресторан в Шри-Ланке под названием Pho Vietnam. За 10 лет работы знаменитые вьетнамские блюда, такие как фо, жареные немы, и спринг-роллы, стали знакомыми блюдами, известными многим местным жителям.

Выступая на мероприятии, посол Вьетнама в Шри-Ланке Хо Тхи Тхань Трук высоко оценила усилия Фунг Хуен Нга и вьетнамской общины в Шри-Ланке по представлению и продвижению вьетнамской кухни, сказала, что вьетнамское сообщество здесь едино и поддерживает друг друга, особенно во время недавнего экономического кризиса 2022 года. Они объединились для успешной организации многих значимых мероприятий, таких как Весак 2023 года, празднование Международного женского дня 8 марта. Она уверена, что при поддержке Комитета по связям с общественностью вьетнамское сообщество будет все больше развиваться.

В свою очередь, Фунг Хуен Нга сказала, что баньми – одно из знаменитых блюд Вьетнама, любимое как местными жителями, так и иностранными туристами, приезжающими во Вьетнам. Однако жители Шри-Ланки мало что знают об этой знаменитой уличной еде. По случаю 10-летия основания вьетнамского ресторана Pho она решила представить баньми, а также уголок вьетнамской уличной еды с лимонным чаем и кофе со льдом в Коломбо.

Согласно рейтингу 100 лучших сэндвичей в мире, опубликованному кулинарным сайтом Taste Atlas 11 марта, вьетнамский баньми получил наивысший балл — 4,6 из 5 звезд.

В настоящее время в Шри-Ланке действуют 4 вьетнамских ресторана. Это значительное число по сравнению с количеством ресторанов из других стран АСЕАН, открывающихся в Шри-Ланке. В последние годы вьетнамские рестораны координировали действия с посольством для организации многих значимых мероприятий, таких как День вьетнамского Фо, празднование дня рождения первого президента Вьетнама Хо Ши Мина 19 мая и Дня независимости Вьетнама 2 сентября. Благодаря усилиям вьетнамского сообщества, вьетнамская культура в целом и вьетнамская кулинарная культура в частности, постепенно стали известны жителям Шри-Ланки и международным друзьям.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top