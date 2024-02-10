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Вьетнамская традиция чаепития с вареньем во время Тэта
Вьетнамцы не случайно пьют чай с вареньем. Съев кусочек сладкого пирога, они жаждут немного первоначальной горечи чая для сохранения аромата – сладости чая с вареньем.
Чаепитие – это занятие не для тех, кто спешит. Это время, когда каждый медленно вкушает вкус чая, переходящего от горького до вяжущего ощущения во рту, который, в конце концов, оставляет на кончике языка сладкий привкус.
Для вьетнамцев важными факторами для приготовления вкусного чая являются вода, сорт чая, чайная чашка, чайник и собеседник для чаепития.
Наряду с чаем новогоднее варенье является не просто блюдом, но и выражением пожелания счастливого нового года.
В прошлом варенье было одним из деликатесов королевской кухни для королей и лордов. Оно также было продуктом вьетнамцев при переработке и хранении сельскохозяйственной продукции. Варенье из желтого имбиря с пряным вкусом, кокосовое варенье или варенье из сладкого лотоса – это варенья, которые вьетнамцы предпочитают есть во время Тэта.
Арахис также является любимой закуской к чаю для многих вьетнамцев. Его называют «семенем долголетия», поскольку он содержит много питательных веществ, полезных для здоровья.
Желтые плоды кумквата, которые символизируют процветание и удачу, также приготавливаются как уникальное сладкое варенье. В холодную раннюю весеннюю погоду вьетнамцы наслаждаются горячим чаем с варенье из кумквата для того, чтобы согреть свое тело, помочь пищеварению, а также избежать простуды и кашля.
Чаепитие с вареньем считается изысканным и элегантным хобби вьетнамцев. После года напряженной работы члены семьи собираются и задушевно разговаривают за чашечкой горячего чая в новогодние дни.