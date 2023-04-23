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Вьетнамская текстильная и швейная промышленность трансформируется для адаптации

В условиях глобальной экономической нестабильности, а также стремления к прозрачности и устойчивости производственной цепочки. В условиях глобальной экономической нестабильности, а также стремления к прозрачности и устойчивости производственной цепочки.

Между тем, пирог экспортного рынка делят между собой многие конкурирующие страны. Текстильная и швейная промышленность Вьетнама сталкивается со многими беспрецедентными трудностями, и для устойчивого развития вьетнамская текстильная и швейная промышленность вынуждена трансформироваться.

Больше давления

В дополнение к строгим требованиям, предусмотренным в соглашениях о свободной торговле, подписанных Вьетнамом, страны-импортеры предъявляют все более и более строгие правила, касающиеся экологии и трудовых норм. Без своевременной трансформации вьетнамские швейно – текстильные изделия не смогут экспортироваться на эти рынки.

Г-жа Нгуен Тхи Туйет Май, заместитель генерального секретаря, глава представительства Вьетнамской текстильной и швейной ассоциации (Vitas) в городе Хошимин сказала, что недавно США и ЕС - два основных рынка импорта швейно – текстильных изделий Вьетнама - ввели более строгие правила в отношении происхождения продукции.

Экономист Хюунь Тхань Дьен заявил, что ожидается, что в октябре Европа примет общую стратегию по устранению культуры «одноразового потребления». Соответственно, цель, заключающаяся в том, что к 2030 году швейно – текстильные изделия, поступающие на рынок ЕС, должна быть "устойчивой" и ”пригодной для вторичной переработки" модами.

Г-н Киеу Мань Кха, директор по устойчивому развитию Американской хлопковой ассоциации, сказал, что к 2030 году все бренды потребуют от своих цепочек поставок предоставлять информацию об отслеживаемости происхождения. В краткосрочной перспективе, к 2025 году, около 25-50% брендов будут делать это..

Между тем, текстильная и швейная промышленность Вьетнама на 80% состоит из малых и средних предприятий. В компании занято более 2 миллионов промышленных рабочих и почти 1 миллион работников сферы услуг, но производительность труда по-прежнему низкая, производственные затраты не оптимизированы.

Таким образом, вышеуказанная тенденция оказывает большее давление на текстильную и швейную промышленности Вьетнама. В условиях нынешней нестабильной, сложной и трудной деловой среды, по мнению экспертов, возможно только устойчивое и гибкое развитие, инвестиции в цифровую трансформацию, применение научных, технических достижений, экологизация и применение новой модели экономики замкнутого цикла могут помочь предприятиям устоять на рынке.

Диверсификация решений для преодоления трудностей

29 декабря 2022 года премьер-министр подписал Решение № 1643/QD-TTg, утвердившее Стратегию развития текстильной, швейной и обувной промышленности Вьетнама до 2030 года с видением до 2035 года.

По словам г-жи Нгуен Тхи Туйет Мая, это правовой коридор для текстильной и швейной промышленности Вьетнама, позволяющий быстро развиваться в ближайшие 15 лет. Ожидается, что к 2035 году Вьетнам сможет полностью экспортировать вьетнамские бренды.

Для этого предприятиям рекомендуется строить по модели 3P: People (люди) — Planet (планета) — Profit (прибыль). Соответственно, предприятия должны соблюдать трудовые обязательства, устойчиво защищать окружающую среду и приносить прибыль.

ИЖВ/ВИА

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