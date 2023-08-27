Вьетнамская танцевальная группа выступает на японском фестивале

По случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией Накама Ёсакой — единственная иностранная команда, приглашенная выступить на фестивале вместе с более чем 100 местными группами.Накама Ёсакой — танцевальная труппа, спонсируемая Информационным центром ЮНЕСКО при Вьетнамской федерации ассоциаций ЮНЕСКО. Труппа была создана для того, чтобы создать площадку для любителей японского танца Ёсакои во Вьетнаме, а также способствовать расширению обмена между людьми между двумя странами.Коллектив из 24 человек исполнил на фестивале танец «Иродори» («Раскраска»), вдохновленный вьетнамской сказкой «Конг ва куа» («Павлин и ворона») и заслуживший аплодисменты зрителей.Группа посетила 15-й фестиваль Harajuku Omotesandou Super Yosakoi Genki Matsuri в 2015 году и получила награду «Выдающийся новичок».Харадзюку Омотэсандо Гэнки Мацури Супер Ёсакой ежегодно проводится в Токио в честь традиционного танца Ёсакой префектуры Коти. В этом году в нем принимают участие более 100 команд и более 5000 танцоров, и ожидается, что оно привлечет около 1 миллиона посетителей.