Báo Ảnh Việt Nam

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Вьетнамская танцевальная группа выступает на японском фестивале

Вьетнамская танцевальная труппа Nakama Yosakoi выступила на 21-м фестивале Harajuku Omotesando Genki Matsuri Super Yosakoi, который открылся в Токио, Япония, 26 августа.
По случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией Накама Ёсакой — единственная иностранная команда, приглашенная выступить на фестивале вместе с более чем 100 местными группами.

Накама Ёсакой — танцевальная труппа, спонсируемая Информационным центром ЮНЕСКО при Вьетнамской федерации ассоциаций ЮНЕСКО. Труппа была создана для того, чтобы создать площадку для любителей японского танца Ёсакои во Вьетнаме, а также способствовать расширению обмена между людьми между двумя странами.

Коллектив из 24 человек исполнил на фестивале танец «Иродори» («Раскраска»), вдохновленный вьетнамской сказкой «Конг ва куа» («Павлин и ворона») и заслуживший аплодисменты зрителей.

Группа посетила 15-й фестиваль Harajuku Omotesandou Super Yosakoi Genki Matsuri в 2015 году и получила награду «Выдающийся новичок».

Харадзюку Омотэсандо Гэнки Мацури Супер Ёсакой ежегодно проводится в Токио в честь традиционного танца Ёсакой префектуры Коти. В этом году в нем принимают участие более 100 команд и более 5000 танцоров, и ожидается, что оно привлечет около 1 миллиона посетителей.

 

ИЖВ/ВИА

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