НОВОСТИ
Вьетнамская сталь укрепляет свои позиции на мировом рынке
Нгуен Ван Шыа, инсайдер отрасли, сказал, что до 2000 года общий объем производства нерафинированной стали составлял всего около 100 000 тонн в год, в основном удовлетворяя внутренний спрос.
В 2000-х годах появление частных предприятий, таких как Hoa Phat, Hoa Sen и Viet Duc, и совместных предприятий с Вьетнамской сталелитейной корпорацией, таких как Vina Kyoei, SSSC и Vinausteel, быстро привело к значительным изменениям в структуре сталелитейной промышленности.
Эти предприятия значительно улучшили производственные мощности и качество продукции, а также разнообразили ее виды на рынке. В то время Вьетнам производил 0,5 млн тонн сырой стали и 2 млн тонн продукции в год.
В 2001 году при участии крупных предприятий была официально создана VSA. Ассоциация играет важную роль в развитии сотрудничества между предприятиями, повышении конкурентоспособности и активизации усилий по обеспечению устойчивого развития. Ее создание создало благоприятные условия для того, чтобы вьетнамские металлургические предприятия могли изучать международный опыт, применять новые технологии и расширять экспортные рынки, отметил Нгуен Ван Шыа.
Он добавил, что в последние годы предприятия активно инвестировали в современные технологии, повышали качество продукции и расширяли экспортные рынки. Сохранение ежегодного роста производства на уровне 10-15% продемонстрировало силу и потенциал развития отрасли. Кроме того, были достигнуты большие успехи в производстве высококачественной стали, которая постепенно замещает импорт.
Нгием Суан Да отметил, что разнообразие продукции помогло отрасли дополнить недостающие линейки товаров, удовлетворить внутренний спрос и улучшить свои позиции в Юго-Восточной Азии. Благодаря этим усилиям сталелитейный сектор Вьетнама подтверждает свою все более важную роль в мировой сталелитейной промышленности.
Инвестиции в крупные и современные сталелитейные проекты увеличили мощности по производству сырой стали и привлекли интерес со стороны ключевых отраслей промышленности, таких как машиностроение, строительство и оборонная промышленность. Это не только помогает сталелитейной промышленности Вьетнама улучшить свое положение на международном рынке, но и вносит важный вклад в национальную индустриализацию и модернизацию, добавил Нгием Суан Да.