Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнамская сталь укрепляет свои позиции на мировом рынке

Сталелитейная промышленность подтвердила свои позиции, войдя в число 12 лучших в мире по объему производства сырой стали. По данным Вьетнамской ассоциации производителей стали (VSA), не только объем производства растет быстро, но и вьетнамская стальная продукция постепенно становится все более разнообразной. Председатель VSA Нгием Суан Да отметил, что с 2015 года сталелитейная промышленность Вьетнама превратилась в одного из ведущих производителей в АСЕАН по производству и продаже готовой стальной продукции. В 2023 году она также заняла 12-е место в мире по производству сырой стали с объемом производства 20 миллионов тонн.

Нгуен Ван Шыа, инсайдер отрасли, сказал, что до 2000 года общий объем производства нерафинированной стали составлял всего около 100 000 тонн в год, в основном удовлетворяя внутренний спрос.

В 2000-х годах появление частных предприятий, таких как Hoa Phat, Hoa Sen и Viet Duc, и совместных предприятий с Вьетнамской сталелитейной корпорацией, таких как Vina Kyoei, SSSC и Vinausteel, быстро привело к значительным изменениям в структуре сталелитейной промышленности.
Эти предприятия значительно улучшили производственные мощности и качество продукции, а также разнообразили ее виды на рынке. В то время Вьетнам производил 0,5 млн тонн сырой стали и 2 млн тонн продукции в год.

В 2001 году при участии крупных предприятий была официально создана VSA. Ассоциация играет важную роль в развитии сотрудничества между предприятиями, повышении конкурентоспособности и активизации усилий по обеспечению устойчивого развития. Ее создание создало благоприятные условия для того, чтобы вьетнамские металлургические предприятия могли изучать международный опыт, применять новые технологии и расширять экспортные рынки, отметил Нгуен Ван Шыа.

Он добавил, что в последние годы предприятия активно инвестировали в современные технологии, повышали качество продукции и расширяли экспортные рынки. Сохранение ежегодного роста производства на уровне 10-15% продемонстрировало силу и потенциал развития отрасли. Кроме того, были достигнуты большие успехи в производстве высококачественной стали, которая постепенно замещает импорт.

Нгием Суан Да отметил, что разнообразие продукции помогло отрасли дополнить недостающие линейки товаров, удовлетворить внутренний спрос и улучшить свои позиции в Юго-Восточной Азии. Благодаря этим усилиям сталелитейный сектор Вьетнама подтверждает свою все более важную роль в мировой сталелитейной промышленности.

Инвестиции в крупные и современные сталелитейные проекты увеличили мощности по производству сырой стали и привлекли интерес со стороны ключевых отраслей промышленности, таких как машиностроение, строительство и оборонная промышленность. Это не только помогает сталелитейной промышленности Вьетнама улучшить свое положение на международном рынке, но и вносит важный вклад в национальную индустриализацию и модернизацию, добавил Нгием Суан Да.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Необходимо диверсифицировать ресурсы для развития социального жилья

Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Необходимо диверсифицировать ресурсы для развития социального жилья

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул необходимость диверсификации ресурсов, выделяемых на развитие социального жилья государством, населением, обществом и финансовыми институтами, чтобы обеспечить поддержку как продавцам, так и покупателям.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top