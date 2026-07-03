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Вьетнамская спасательная миссия в Венесуэле: Гонка со временем в поисках пострадавших

1 июля (по местному времени) совместная поисково-спасательная группа Вьетнамской народной армии и Народной милиций Вьетнама продолжила поисково-спасательные работы в районе Плайя-Гранде штата Ла-Гуайра — наиболее пострадавшем от разрушительного двойного землетрясения в Венесуэле.
  К месту происшествия были направлены служебные собаки.  
Этот район, где расположено множество многоэтажных зданий на крутых склонах, подвергся масштабным разрушениям. Руководитель миссии генерал-майор Фам Ван Ти, заместитель начальника Управления поисково-спасательных работ Генерального штаба Вьетнамской народной армии, призвал всех участников продолжать «гонку со временем», проявляя высокое чувство ответственности, выполняя международный долг и выражая солидарность с народом Венесуэлы.

Несмотря на крайне сложные условия работы, подразделения армии и милиций действовали в тесном взаимодействии. Используя современное оборудование, они были разделены на несколько поисковых групп, которые продолжили поиск людей, остающихся под завалами, стремясь провести операции максимально быстро и эффективно. Накопленный в ходе многочисленных поисково-спасательных операций на территории Вьетнама практический опыт широко применяется спасателями, обладающими большим профессиональным опытом. Первыми в разрушенные здания направлялись служебные собаки для определения предполагаемого местонахождения людей под завалами. Затем инженерно-сапёрные подразделения с помощью акустических систем обнаружения и георадаров, способных сканировать сквозь стены, уточняли местоположение пострадавших и организовывали их эвакуацию.

Подполковник Нгуен Ле Кыонг, заместитель начальника отдела пожарной охраны и спасательных работ Управления милиций города Ханоя, отметил, что опыт многочисленных спасательных операций показывает: тщательный анализ обстановки и разработка оптимального плана действий являются ключевыми факторами успешного проведения поисково-спасательных работ.

По последним данным, 1 июля вьетнамская миссия установила 16 мест, где предположительно находились пострадавшие. Спасатели провели поисковые работы на 9 объектах, извлекли из-под завалов тела погибших, в результате чего общее число обнаруженных жертв за два дня работы достигло 23 человек. Остальные 7 объектов были переданы местным спасательным службам для дальнейшего проведения работ.

В тот же день исполняющая обязанности Президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила семидневный национальный траур в память о погибших в результате двойного землетрясения.

ИЖВ/ВИА

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