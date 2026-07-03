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Вьетнамская спасательная группа в Венесуэле: когда зов сердца сильнее любых трудностей
По словам заместителя директора Департамента внешних связей, сразу после прибытия в Венесуэлу вьетнамская делегация в тесном взаимодействии с местными компетентными службами определила районы, наиболее пострадавшие от стихии, чтобы вести поиск выживших, а также извлекать тела погибших и возвращать их семьям.
Он отметил, что за последние дни спасатели извлекли из зоны бедствия тела многих погибших. Каждого погибшего, возвращённого родственникам, местные жители и семьи встречали с глубоким уважением и благодарностью. По его словам, венесуэльская сторона высоко оценила чувство ответственности, самоотверженность и решимость военнослужащих Вьетнамской народной армии. Во всех районах, где работала делегация, местные жители тепло встречали вьетнамских спасателей и выражали им искреннюю поддержку.
Заместитель директора Департамента внешних связей подчеркнул, что признание со стороны властей и народа Венесуэлы стало большим моральным стимулом, укрепившим решимость делегации успешно выполнить поставленные задачи, тем самым продемонстрировав гуманизм, ответственность и искренние чувства Государства, народа и Вьетнамской народной армии по отношению к народу Венесуэлы. Он также сообщил, что поисковые работы проходят в сложных условиях, в том числе из-за сильной жары. Однако это не ослабляет решимости вьетнамских спасателей продолжать поиски и возвращать как можно больше погибших их семьям в соответствии с надеждами венесуэльской стороны.
По словам заместителя директора Департамента внешних связей, во время выполнения миссии многие жители Венесуэлы передавали членам делегации записки со словами: «Спасти одного человека – значит спасти целый мир». Он отметил, что такие проявления доброй воли и искренней поддержки стали мощным источником моральной силы, вдохновляя всех участников делегации продолжать выполнять свою гуманитарную миссию.
Ранее, днём 29 июня по местному времени, специальный самолёт с вьетнамской делегацией, состоящей из 124 представителей Министерства национальной обороны и Министерства общественной безопасности, участвующих в поисково-спасательных работах и ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле, приземлился в международном аэропорту Майкетия штата Ла-Гуайра. В знак дружбы, солидарности и сотрудничества между Вьетнамом и Венесуэлой 29 и 30 июня вьетнамская делегация передала венесуэльской стороне гуманитарную помощь для ликвидации последствий двух мощных землетрясений, произошедших вечером 24 июня. На сегодняшний день Вьетнам является одной из 30 стран, направивших в Венесуэлу спасательные команды для проведения поисково-спасательных работ.
По состоянию на 1 июля в результате двух землетрясений, произошедших 24 июня, погибли 2 295 человек, ещё 11 267 человек получили ранения.