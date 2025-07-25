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Вьетнамская сельхозпродукция на международных прилавках
На фоне того, что вьетнамский личи сталкивается с конкуренцией со стороны множества других стран, данное событие приобретает ещё более важное значение, поскольку оно передаёт мировым потребителям чёткий сигнал о высоких стандартах и качестве продукции из Вьетнама.
По данным Департамента импорта и экспорта Министерства промышленности и торговли Вьетнама, мировой рынок личи продолжит стремительно расти и, как ожидается, достигнет 8,79 миллиарда долларов США к 2028 году благодаря растущему международному спросу и активному развитию производства в Азии.
Крупнейшим производителем и экспортером личи в мире остается Китай с ежегодным объемом в около 2 миллионов тонн. Также личи выращивается в Индии, Таиланде, Индонезии и на Филиппинах, формируя региональное предложение и участвуя в глобальной торговле.
Появление вьетнамского личи в крупной розничной сети, как Costco, стало не только коммерческим успехом, но и подтверждением ценности цепочки поставок сельхозпродукции, выстроенной на тесном сотрудничестве между закупщиками и производителями. Для того чтобы вывести личи на международные розничные рынки, компания Dragonberry Produce работала напрямую с вьетнамскими кооперативами и предприятиями с целью стандартизации производственных процессов и качества продукции. Ожидается, что компания расширит сотрудничество и на другие виды фруктов, такие как лонган, драконий фрукт и маракуйя, с целью увеличения объемов и стоимости экспорта свежих фруктов из Вьетнама.
В настоящее время многие ведущие мировые супермаркеты активно продвигают диверсификацию источников поставок сельскохозяйственной продукции, и Вьетнам оценивается как страна с богатой сырьевой базой, способной обеспечивать стабильные поставки на мировой рынок.
Однако для того, чтобы продукция могла попасть в зарубежные розничные сети, кооперативы и предприятия должны полностью соответствовать международным стандартам по ветеринарному и фитосанитарному контролю, обеспечивать прослеживаемость происхождения продукции, а также прозрачность информации о трудовых и экологических аспектах производства.
В связи с этим возникает необходимость сотрудничества со странами-импортёрами для внедрения соответствующих технологий и технических решений, применяемых на всех этапах от производства и переработки до сбора урожая и сбыта продукции.
Особое внимание следует уделить "зеленому переходу": фермерам и предприятиям необходимо активно внедрять принципы циркулярной экономики и устойчивого развития, чтобы соответствовать новым глобальным стандартам в торговле и инвестициях. Именно тогда присутствие вьетнамской сельхозпродукции на международных полках позволит потребителям четко определить её происхождение, укрепить бренд и повысить добавленную стоимость каждого продукта.