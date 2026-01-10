Вьетнамская сельхозпродукция и продовольствие привлекают внимание на ведущей выставке Азии

В мероприятии принимают участие более 2 200 компаний и экспортеров более чем из 30 стран, а также 15 000 международных закупщиков из более чем 120 государств, в том числе многие вьетнамские предприятия, работающие в сфере сельскохозяйственной продукции, переработанных продуктов питания и напитков.

Торговый советник Посольства Вьетнама в Индии Буй Чунг Тхыонг (четвёртый слева) и Ракеш Кумар (пятый справа), председатель Индийского выставочного центра, перерезают ленточку на церемонии открытия вьетнамского павильона. (Фото: ВИА)

Indusfood 2026, организованная Советом по содействию торговле Индии (TPCI), нацелена на укрепление глобальных цепочек поставок продовольствия, стимулирование торговли и инвестиций, а также расширение экспорта на фоне растущего мирового спроса на безопасные, устойчивые и отслеживаемые по происхождению продукты питания. Ожидается, что ярмарка укрепит роль Индии как надёжного партнёра в мировой торговле продовольствием и одновременно откроет новые возможности сотрудничества для участвующих предприятий, в том числе из Вьетнама.



Выступая на церемонии открытия, министр пищевой перерабатывающей промышленности Индии Чираг Пасван подчеркнул твёрдую приверженность правительства развитию отрасли, рассматривая её как мост между государством и бизнесом. Он отметил, что Индия располагает богатыми сельскохозяйственными ресурсами, а ключевая цель на нынешнем этапе заключается в превращении объёмов производства в добавленную стоимость, стимулировании экспорта и привлечении инвестиций. По его словам, налоговые реформы, в том числе снижение налога на товары и услуги (GST) до уровня 0–5 %, создали более благоприятную среду для отечественных и зарубежных компаний.



Компания Nghiep Xuan представляет свежий дуриан. (Фото: ВИА)

Участие в Indusfood 2026 предоставляет вьетнамским предприятиям возможность напрямую выйти на мировых закупщиков, наладить связи с дистрибьюторскими партнёрами, изучить новые потребительские тренды, а также принять участие в специализированных мероприятиях по инвестициям, логистике, цифровой трансформации, искусственному интеллекту (ИИ) и инновациям в пищевой отрасли.

Выставка также способствует продвижению продукции, укреплению брендов и расширению присутствия вьетнамских компаний на рынке Индии, а также в регионах Ближнего Востока, Африки и Европы.



Одним из предприятий, привлёкших внимание посетителей выставки, стала торгово-экспортно-импортная компания Nghiep Xuan (Нгиеп Суан), специализирующаяся на замороженных тропических фруктах, таких как дуриан, маракуйя, манго и джекфрут. Компания инвестировала в современные технологии заморозки и замкнутую холодовую логистическую цепь, обеспечивающие качество и прослеживаемость продукции.



Уже в первый день выставки многие индийские партнёры выразили заинтересованность в импорте свежей вьетнамской сельскохозяйственной продукции, такой как кокосы, манго, маракуйя и лонган. Однако на практике обе стороны пока не достигли согласия по фитосанитарным стандартам для этих свежих фруктов в соответствии с требованиями партнёров.



Доктор Тарун Баджадж, директор Управления по развитию экспорта сельскохозяйственной и переработанной пищевой продукции (APEDA) при Министерстве торговли и промышленности Индии, отметил, что Вьетнам является одним из ключевых партнёров Индии в сфере агропродовольственной торговли, при этом торговый баланс в целом остаётся достаточно сбалансированным.

Индия экспортирует во Вьетнам такие товары, как буйволиное мясо, сушёные сельхозпродукты, арахис, свежие продукты и переработанную продукцию, одновременно импортируя из Вьетнама всё более востребованные на индийском рынке переработанные товары.



По словам Ракеша Кумара, председателя Индийского выставочного центра (IEML), участие вьетнамских предприятий в ярмарке оказалось весьма впечатляющим: многие представленные товары получили высокую оценку со стороны индийских посетителей. Индийский рынок межфирменной торговли (B2B) по-прежнему располагает значительным потенциалом для вьетнамской продукции, особенно для новых товаров, таких как сушёный ананас, сушёное манго и кофе.

На фоне быстрого роста продовольственного рынка Индии эти товары обладают большим потенциалом сбыта. Географическая близость, дружественные отношения и высокий уровень взаимного доверия между народами двух стран создают благоприятные условия для расширения доли вьетнамских товаров на индийском рынке.