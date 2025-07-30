Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнамская сельхозпродукция выходит на мировой рынок благодаря масштабной цифровой кампании

Вьетнамская сельхозпродукция выходит на мировой рынок благодаря масштабной цифровой кампании С целью продемонстрировать совместные усилия по применению цифровых технологий и силы СМИ для повышения ценности, продвижения и стимулирования потребления сельскохозяйственной продукции Вьетнама, 29 июля в Ханое компания Jin Pro Network (АО «Медиа- и развлекательная сеть Jin Pro») в сотрудничестве с Союзом кооперативов Вьетнама и Департаментом продвижения торговли (Министерство промышленности и торговли) провела пресс-конференцию, на которой представила масштабную программу прямых трансляций под названием «Топ сельхозпродукций – Сельхозпродукция в город». Программа включает ежедневные прямые эфиры с 11:00 до 12:00 на площади Доанмон в Комплексе древнего императорского города Тханглонг по адресу 19C Хоангзиеу, Бадинь, Ханой; а также масштабные мегатрансляции с 12:00 в офисе компании Jin Pro Network по адресу 20 Во Чи Конг, Нгиадо, Ханой.

На пресс-конференции представитель компании Jin Pro Network сообщил: с целью создания мощного и прорывного эффекта Jin Pro Network надеется организовать впечатляющие прямые эфиры, чтобы приблизить продукцию сельскохозяйственного производства и программу OCOP («Одна община - один продукт») к миллионам потребителей внутри страны и за рубежом через платформу TikTok. Особенность кампании заключается в поддержке сельхозпродукции и товаров OCOP на цифровых платформах. Программа «Топ сельхозпродукций – Сельхозпродукция в город» будет перечислять 5% от комиссии за аффилированный маркетинг от общего дохода мегатрансляций в рамках мероприятий в фонд ликвидации временных и ветхих домов, инициированный премьер-министром.


Господин Хуинь Ван Нам, генеральный директор Jin Pro Network, заявил от имени компании: «Цикл мероприятий «Топ сельхозпродукций – Сельхозпродукция в город» - это долгосрочная и сердечная кампания нашей компании, направленная на создание устойчивого моста между фермерами и потребителями. Успех предыдущих мероприятий, таких как ярмарка OCOP 29 апреля 2025 года в провинции Тхайнгуен, превзошёл все ожидания: 70 миллионов просмотров видео, 40 миллионов просмотров прямых эфиров и более 1,3 миллиона одновременных зрителей. Жар трансляции трансформировался в более 4 500 заказов (2 500 во время эфира и 2 000 после него), а программа «Топ сельхозпродукций – Сельхозпродукция в город» добилась огромного успеха, особенно в отношении продукции бывшей провинции Бакжанг».

С 30 миллионами охватов и 4 миллионами просмотров программа заключила 1 578 индивидуальных заказов и два крупных контракта на поставку общей массой 900 тонн в месяц. Особенно стоит отметить, что один из кооперативов бывшей провинции Бакжанг после участия в обучении смог применить полученные знания и самостоятельно продать 7 тонн сельхозпродукции, что доказывает эффективность модели. На этом новом этапе, при тесном сотрудничестве с государственными органами, компания уверена, что программа достигнет нового уровня не только в коммерческом плане, но и с точки зрения общественной ценности и распространения гордости за вьетнамскую сельхозпродукцию. Особенно, Церемония открытия предстоящей серии мероприятий будет посвящена сахарному яблоку - «цифровому сахарному яблоку, сельхозпродукту» провинции Тхайнгуен.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top