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Вьетнамская сельхозпродукция выходит на мировой рынок благодаря масштабной цифровой кампании
На пресс-конференции представитель компании Jin Pro Network сообщил: с целью создания мощного и прорывного эффекта Jin Pro Network надеется организовать впечатляющие прямые эфиры, чтобы приблизить продукцию сельскохозяйственного производства и программу OCOP («Одна община - один продукт») к миллионам потребителей внутри страны и за рубежом через платформу TikTok. Особенность кампании заключается в поддержке сельхозпродукции и товаров OCOP на цифровых платформах. Программа «Топ сельхозпродукций – Сельхозпродукция в город» будет перечислять 5% от комиссии за аффилированный маркетинг от общего дохода мегатрансляций в рамках мероприятий в фонд ликвидации временных и ветхих домов, инициированный премьер-министром.
Господин Хуинь Ван Нам, генеральный директор Jin Pro Network, заявил от имени компании: «Цикл мероприятий «Топ сельхозпродукций – Сельхозпродукция в город» - это долгосрочная и сердечная кампания нашей компании, направленная на создание устойчивого моста между фермерами и потребителями. Успех предыдущих мероприятий, таких как ярмарка OCOP 29 апреля 2025 года в провинции Тхайнгуен, превзошёл все ожидания: 70 миллионов просмотров видео, 40 миллионов просмотров прямых эфиров и более 1,3 миллиона одновременных зрителей. Жар трансляции трансформировался в более 4 500 заказов (2 500 во время эфира и 2 000 после него), а программа «Топ сельхозпродукций – Сельхозпродукция в город» добилась огромного успеха, особенно в отношении продукции бывшей провинции Бакжанг».
С 30 миллионами охватов и 4 миллионами просмотров программа заключила 1 578 индивидуальных заказов и два крупных контракта на поставку общей массой 900 тонн в месяц. Особенно стоит отметить, что один из кооперативов бывшей провинции Бакжанг после участия в обучении смог применить полученные знания и самостоятельно продать 7 тонн сельхозпродукции, что доказывает эффективность модели. На этом новом этапе, при тесном сотрудничестве с государственными органами, компания уверена, что программа достигнет нового уровня не только в коммерческом плане, но и с точки зрения общественной ценности и распространения гордости за вьетнамскую сельхозпродукцию. Особенно, Церемония открытия предстоящей серии мероприятий будет посвящена сахарному яблоку - «цифровому сахарному яблоку, сельхозпродукту» провинции Тхайнгуен.