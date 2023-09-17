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Вьетнамская сельскохозяйственная продукция более глубоко участвует в глобальной цепочке поставок
Это свидетельствует о том, что сельскохозяйственная продукция Вьетнама все лучше соответствует требованиям рынка от дизайна, качества и безопасности пищевых продуктов до повышения конкурентоспособности и более глубокого участия в глобальной цепочке создания добавленной стоимости.
За последние 8 месяцев продолжался стремительный рост экспорта овощей и фруктов, который составил 3,45 млрд долл. США, увеличившись на 57,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Многие прогнозы показывают, что экспорт этой группы товаров в этом году может достичь 5,5 млрд долл. США. Это станет новым рекордным уровнем вьетнамских овощей и фруктов, что поможет зафиксировать еще больше вьетнамских овощей на карте мира.
Такой рост ожидается и в отношении дуриана, урожай которого начинают собирать в Центральном нагорье Вьетнама. Сейчас такое время, когда кажется, что только во Вьетнаме есть свой собственный урожай дуриана и определенные экспортные преимущества. Объем производства и стоимость экспорта значительно увеличатся.
Генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации овощей и фруктов Данг Фук Нгуен отметил, что при сохранении качества овощей и фруктов и успешном развитии рынков экспорт овощей и фруктов из Вьетнама будет продолжать быстро расти.
Не только к овощам и фруктам, но и ко многим таким категориям товаров, как производство кофе, перца, риса... все чаще применяется строгое управление в производстве, а также предприятия выстраивают направления с высококачественной продукцией, специализированными продуктами для каждой местности в целях более глубокого проникновения на мировой рынок.
Вьетнамская кофейная промышленность также стремится применять международные стандарты в производстве и переработке, одновременно разрабатывая национальные стандарты в соответствии с международными. В провинции Жалай более 36.600 гектаров кофе выращивается в соответствии со стандартами сертификации VietGAP, GlobalGAP, 4C, Organic, Rainforest Alliance, и более чем на 12.086 гектарах кофе применяются передовые технологии орошения, позволяющие экономить воду.
При этом сталкиваясь с тенденцией, когда все больше рынков предъявляют строгие требования к карантину, безопасности пищевых продуктов, что требует от отечественного производства улучшения качества продукции.
Нго Хонг Фонг, заместитель директора Департамента качества, переработки и развития рынка сельскохозяйственной продукции, сообщил, что в целях дальнейшего повышения качества сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, обеспечения безопасности пищевых продуктов, Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов продолжит осуществление инспекции, сертификации объектов по безопасности пищевых продуктов и проверки сертификации сельскохозяйственной продукции в соответствии с требованиями страны-импортера.
За прошедшее время, благодаря установлению и выдаче кодов зон посадки, упаковочные предприятия достигли многих положительных результатов, способствующих ориентации фермеров на более профессиональные методы производства, в соответствии со стандартами, потребностями рынка и вкусами потребителей.
Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов обращается к правительству с просьбой разрешить разработать еще два постановления. Это постановления о руководящих принципах выдачи кодов, зон посадки и упаковочных предприятий; постановление о санкциях в этой области.
«Это будет очень важная правовая основа для более тщательного управления производством…», - сказал заместитель министра Хоанг Чунг.