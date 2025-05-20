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Вьетнамская рыбная отрасль ищет выход из "ловушки зависимости"
По данным Ассоциации переработчиков и экспортеров морепродуктов Вьетнама (VASEP), за первые четыре месяца текущего года экспорт морепродуктов Вьетнама продемонстрировал значительное восстановление, достигнув 3,3 млрд долларов США, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Креветки остаются основной экспортной позицией с ростом на 30%, за ними следуют пангасиус с ростом на 9%.
Китай стал крупнейшим рынком с ростом на 56%, за ним следуют Япония (рост на 22%) и США (рост на 7%). Несмотря на рост после вялого первого квартала, экспорт в США всё ещё сталкивается с сильным воздействием пошлин и новых технических барьеров.
По словам Фана Хоанг Зуи, заместителя генерального директора компании Caseamex, предприятие экспортирует пангасиуса примерно в 30 стран, при этом на США приходится более 50% объёмов. Однако тарифные меры США оказывают серьёзное давление на себестоимость и конкурентоспособность. В ответ на это компания переориентирует экспорт на европейские и азиатские рынки, восстанавливает связи с прежними партнёрами и оптимизирует производственные издержки.
По мнению Ле Ханг, заместителя генерального секретаря VASEP, предприятия должны активно переориентироваться на потенциальные рынки с налоговыми преференциями, в частности, максимально использовать преимущества соглашений о свободной торговле (FTA), таких как EVFTA, CPTPP, RCEP... с целью расширения экспорта во многие страны, включая Европейский союз, Японию и Южную Корею — рынки, которые сейчас широко открыты для вьетнамской рыбной продукции.
Следует также нацелиться на освоение новых рынков, таких как Ближний Восток и Латинская Америка, чтобы диверсифицировать направления сбыта и снизить зависимость от ограниченного числа стран. Например, вьетнамские креветки при экспорте в ЕС освобождаются от уплаты пошлин, в то время как аналогичная продукция из Китая облагается ставкой от 12 до 20%.
Хотя серьёзного прорыва ещё не произошло, экспорт в ЕС в 2024 году продолжил устойчивый рост, особенно по основным позициям — белоногая креветка, черная тигровая креветка, тунец, пангасиус и моллюски. Это свидетельствует о значительном потенциале традиционных рынков при условии адаптации и повышения качества продукции.
На 31-й Международной выставке морепродуктов в Испании в мае 2025 года VASEP и 28 вьетнамских компаний представили национальный павильон, продвигая продукцию и расширяя торговые связи. Это стало наглядным примером усилий по диверсификации рынков и снижению зависимости от стран с тарифными барьерами.
В рамках стратегии выхода на новые рынки особое внимание уделяется Сингапуру, который стал четвёртым крупнейшим импортером вьетнамских морепродуктов, впервые обогнав Малайзию, Индонезию и Норвегию. Особенно Вьетнам лидирует по доле рынка филе рыбы, а также охлаждённой и замороженной рыбной продукции — категорий, пользующихся стабильным спросом на этом рынке.
Для расширения доли на сингапурском рынке, Торговое представительство Вьетнама в Сингапуре тесно сотрудничает с VASEP, организует торговые мероприятия, ярмарки и выставки, а также рекомендует предприятиям уделять внимание упаковке, качеству продукции и соблюдению стандартов импорта.
В то же время Бразилия постепенно становится стратегическим рынком в Южной Америке. Благодаря ценовым преимуществам, стабильному спросу и положительным сигналам в сфере политики, эта страна рассматривается как «новое пространство» для укрепления позиций вьетнамского пангасиуса. В настоящее время около 26 вьетнамских компаний экспортируют продукцию в Бразилию, среди которых можно выделить такие крупные предприятия, как Хунг Ка, Cadovimex, Нам Вьет и Хоанг Лонг…