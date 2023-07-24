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Вьетнамская продукция становится ближе к сингапурским потребителям
По данным Вьетнамского торгового представительства в Сингапуре, Вьетнам завоевал значительную долю рынка сельскохозяйственной и рыбной продукции в Сингапуре, включая перец горошек, рис, овощи, кофе, кешью, каучук и т.д.
Глава представительства Као Суан Тханг отметил, что одной из основных мер по поддержке вьетнамских экспортеров в увеличении объемов экспорта на рынок является предоставление им обновленной политики и механизмов, а также нормативных актов на местном рынке.
Он отметил, что представительство сотрудничает не только с FairPrice, но и с другими сетями супермаркетов Сингапура, чтобы использовать потенциал сотрудничества между двумя сторонами в области торговли сельскохозяйственной продукцией.
По данным FairPrice, с 2018 года на полках сети супермаркетов FairPrice появилось более 600 видов вьетнамской сельскохозяйственной продукции, а в будущем их общее количество может превысить 1.000.
Тханг сказал, что для увеличения присутствия вьетнамской продукции в Сингапуре офис принял делегацию Fair Price на продовольственную выставку во Вьетнаме в ноябре прошлого года.
Отметив, что сингапурские потребители уделяют все больше внимания качеству продукции, он посоветовал отечественным фирмам обеспечить стабильность качества своей продукции.
Ирвинг Лим Вей Лун, представитель компании FairPrice, отметил, что сингапурские потребители, как правило, предпочитают вьетнамскую продукцию и предъявляют высокие требования к тропическим фруктам, таким как драконий фрукт, кокос и манго.
Он посоветовал вьетнамским экспортерам обеспечить качество и безопасность своей продукции, чтобы завоевать сингапурский рынок.