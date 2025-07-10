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Вьетнамская продукция привлекла внимание на крупнейшей в Европе выставке моды и текстиля
В выставке приняли участие 350 компаний со всего мира, представивших продукцию, такую как одежда, ткани, пряжа, полотенца, головные уборы, сумки, украшения, очки, ремни и другое. Мероприятие привлекло тысячи посетителей - профессиональных закупщиков, представителей малого и среднего ритейла, а также дизайнеров, ищущих производственных партнёров.
Вьетнамский стенд представил широкий ассортимент продукции, включая платья, рубашки, пиджаки, детскую и спортивную одежду, спецодежду, униформу, а также аксессуары, такие как сумки, шапки, шарфы... Особый интерес у посетителей вызвали шёлковые платки и модные аксессуары. Это стало возможностью для вьетнамских компаний продемонстрировать свои производственные и дизайнерские возможности в соответствии с международными стандартами, а также расширить клиентскую сеть.
Ле Динь Ба, торговый советник Вьетнама в Великобритании, отметил, что организация национального стенда позволяет малым и средним предприятиям, не имеющим возможности участвовать лично, направить на выставку свои образцы, дизайны и каталоги для продвижения бренда и выхода на рынок.
По словам Пьетро Лесси, директора по связям с клиентами выставки, Source Fashion London — это идеальное место для вьетнамских производителей текстиля и одежды, чтобы войти в европейскую цепочку поставок модной индустрии и установить долгосрочные деловые связи с партнёрами по всему миру, при этом оптимизируя расходы.
Вьетнам в настоящее время занимает 6-е место среди крупнейших поставщиков текстильной продукции на британский рынок, уступая Китаю, Бангладешу, Италии, Турции и Индии. Множество товаров с маркировкой “Сделано во Вьетнаме” уже представлены в крупных сетях розничной торговли, таких как M&S, Next, Zara, Primark... В 2024 году экспорт текстиля и модных аксессуаров из Вьетнама в Великобританию достиг около 920 миллионов долларов США, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом.
Тем не менее, по словам Ле Динь Ба, при общем объёме импорта в 22,5 миллиарда долларов рынок Великобритании по-прежнему обладает значительным потенциалом для вьетнамских экспортёров.
Пьетро Лесси отметил, что спрос на поставки из Азии растёт, поскольку 68% британского рынка моды составляют собственные бренды, которым необходимо прямое сотрудничество с производителями.